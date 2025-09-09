Confidenciales
Gobierno confirmó quién será la nueva ministra TIC; estará bajo encargo
Yeimi Carina Murcia asumirá las riendas del ministerio tras la renuncia de Julián Molina, que fue aceptada por el presidente Petro.
La viceministra de transformación digital, Yeimi Carina Murcia, fue designada como ministra encargada de TIC tras la renuncia de Julián Molina al gabinete del Gobierno de Gustavo Petro.
Molina dejó el cargo en medio de la polémica que se generó en el Gobierno con la elección del nuevo magistrado de la Corte Constitucional que encabezó el Senado de la República, votación en la que los grupos políticos que tienen representación en el Gobierno no respaldaron a la candidata del petrismo.
El decreto 0975, publicado este martes, 9 de septiembre, por la Presidencia, confirmó la aceptación de la renuncia de Molina, quien era ficha del Partido de la U y solo duró seis meses en el cargo, y dejó a Murcia como ministra encargada.
El documento aclara que esa nueva tarea que se le encargó a Murcia no implica que se separe de las funciones que viene ejerciendo como viceministra. También se espera la salida del ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, y de la ministra de Comercio, Diana Morales, en medio de este remezón ministerial.