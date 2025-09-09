Suscribirse

Gobierno confirmó quién será la nueva ministra TIC; estará bajo encargo

Yeimi Carina Murcia asumirá las riendas del ministerio tras la renuncia de Julián Molina, que fue aceptada por el presidente Petro.

Redacción Semana
10 de septiembre de 2025, 3:06 a. m.
Yeimi Carina Murcia será la ministra de las TIC encargada.
Yeimi Carina Murcia será la ministra de las TIC encargada. | Foto: Ministerio de las TIC

La viceministra de transformación digital, Yeimi Carina Murcia, fue designada como ministra encargada de TIC tras la renuncia de Julián Molina al gabinete del Gobierno de Gustavo Petro.

Molina dejó el cargo en medio de la polémica que se generó en el Gobierno con la elección del nuevo magistrado de la Corte Constitucional que encabezó el Senado de la República, votación en la que los grupos políticos que tienen representación en el Gobierno no respaldaron a la candidata del petrismo.

Contexto: Guillermo Alfonso Jaramillo asegura que los problemas de Nueva EPS no fueron causados por la intervención

El decreto 0975, publicado este martes, 9 de septiembre, por la Presidencia, confirmó la aceptación de la renuncia de Molina, quien era ficha del Partido de la U y solo duró seis meses en el cargo, y dejó a Murcia como ministra encargada.

El documento aclara que esa nueva tarea que se le encargó a Murcia no implica que se separe de las funciones que viene ejerciendo como viceministra. También se espera la salida del ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, y de la ministra de Comercio, Diana Morales, en medio de este remezón ministerial.

