Gobierno Petro aprobó Conpes que compromete recursos para construir la Ptar de Pereira

El alcalde de Pereira, Mauricio Salazar Peláez, anunció que el Gobierno del presidente Gustavo Petro aprobó el documento Conpes que compromete recursos para la construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (Ptar), una obra que está pendiente desde hace años en la capital de Risaralda.

El proyecto tendría un costo cercano a los $460 mil millones y solucionaría el tema del manejo de aguas residuales en Pereira y Dosquebradas,

“La aprobación de este Conpes nos permite dar inicio a la construcción de la Ptar, un sueño que ahora es una certeza. Esta planta será el legado que le dejamos a las futuras generaciones, porque garantiza agua limpia, cuidado de nuestros afluentes y calidad de vida para las familias pereiranas”, dijo el alcalde.

El proyecto se ejecutará articuladamente entre el Gobierno Nacional y la Empresa de Acueducto y Alcantarillado, Aguas y Aguas de Pereira. “La Nación reconoce la importancia de Pereira como ciudad líder en sostenibilidad y como capital de la región cafetera. Es una victoria de todos”, agregó el alcalde.