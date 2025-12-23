CONFIDENCIALES

Gran consulta: Ingrid Betancourt lanza sugestivo mensaje a Juan Carlos Pinzón, tras llegada de Paloma Valencia. “Oxígeno hace votos”

La excandidata presidencial le dio el aval al exministro de Defensa para lanzarse a la presidencia.

Redacción Semana
23 de diciembre de 2025, 12:15 p. m.
Juan Carlos Pinzón Bueno recibió el aval del Partido Oxígeno para su candidatura a la Presidencia de cara a las elecciones de 2026.
Juan Carlos Pinzón Bueno recibió el aval del Partido Oxígeno para su candidatura a la Presidencia de cara a las elecciones de 2026. Foto: GUILLERMO TORRES REINA / SEMANA

La carrera política se mueve a grandes velocidades unos días antes de Navidad. La candidata del uribismo, Paloma Valencia, finalmente confirmó este lunes 22 de diciembre que se sumara a la Gran Consulta por Colombia.

La iniciativa está conformada por Vicky Dávila, Juan Manuel Galán, Aníbal Gaviria, David Luna, Juan Daniel Oviedo y Mauricio Cárdenas. Y, ahora, con la llegada de Paloma, se consolida como una opción que incluye a varias vertientes políticas, todas opuestas al petrismo.

Paloma Valencia se suma a la Gran Consulta por Colombia, que elegirá a su candidato presidencial el 8 de marzo. Estos son los detalles

En esa consulta, muchos han dicho que solo faltaría Juan Carlos Pinzón. El candidato, que tiene el aval del partido Oxígeno, fundado por Ingrid Betancourt, aseguró en su momento que fue el expresidente Uribe quien le aconsejó que buscara a esa colectividad como su camino para aspirar a la presidencia. También dijo que él está dispuesto a ir a una consulta presidencial.

Ingrid Betancourt publicó este martes 23 de diciembre un mensaje que no oculta su deseo de que Pinzón termine en esa unión: “Navidad con buenas noticias de unión Acierta Paloma Valencia al unirse a la gran consulta del centro. Todos líderes de lujo fuera de las componendas tradicionales. Oxígeno hace votos para que esa gran unión se complete con Juan Carlos Pinzón. Feliz Navidad a todos”.

