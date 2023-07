Gustavo Bolívar alerta sobre “injusticias” y “marrullas” en lista al Concejo del Pacto Histórico en Bogotá

Bolívar renunció al Senado de la República el pasado 31 de diciembre de 2022 argumentando que lo hacía para asumir proyectos personales, pero desde esa época quedó claro que realmente lo hizo para no quedar inhabilitado para una posible candidatura.

Quienes participaron en esa encuesta fueron el exsenador Gustavo Bolívar, el concejal de Bogotá por el Polo Democrático, Carlos Carrillo, y la concejal de la Colombia Humana - UP Heidy Sánchez. Los tres se opusieron a que el embajador Camilo Romero participara de dicho mecanismo, advirtiendo que el diplomático no ha manifestado de manera pública su aspiración a la Alcaldía y para los candidatos no tenía sentido medir un rumor.