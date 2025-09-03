Confidenciales
Gustavo Bolívar confesó cuál sería una de sus primeras reformas si gana las elecciones: “Como presidente de Colombia en 2026″
El exsenador, poco a poco, ha ido destapando sus cartas para llegar a la Casa de Nariño.
Gustavo Bolívar reveló cuál sería una de sus primeras reformas si es que se impone en la consulta del Pacto Histórico, gana las elecciones 2026 y llega a la Casa de Nariño para reemplazar al presidente Gustavo Petro.
A través de su cuenta X, el precandidato afirmó que buscará acabar con el Consejo Nacional Electoral (CNE), ya que considera que no cumple ninguna función importante.
“Entre las primeras reformas que presentaré al Congreso como presidente de Colombia en 2026, está el desmonte del Consejo Nacional Electoral“, señaló.
Incluso, fue más allá y sostuvo que es utilizado por los políticos para sus beneficios. “Un ente inoperante que no se ciñe a normas jurídicas sino a conveniencias y manipulaciones políticas“, agregó.
En su propuesta, Bolívar explicó cuál sería el reemplazo perfecto para esta entidad que no considera necesaria.
“Debe ser reemplazado por una corte electoral cuyos magistrados no sean elegidos por el Congreso“, concluyó.
Entre las primeras reformas que presentaré al Congreso como Presidente de Colombia en 2026, está el desmonte del Consejo Nacional Electoral. Un ente inoperante que no se ciñe a normas jurídicas sino a conveniencias y manipulaciones políticas.— Gustavo Bolívar (@GustavoBolivar) September 4, 2025
Debe ser reemplazado por una corte…