Confidenciales Gustavo Bolívar publicó falso anuncio del Gobierno Petro y tuvo que pedir excusas públicas

Concha Baracaldo, actual directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), ha recibido cientos de críticas durante los últimos días luego de que confirmó en una entrevista que ese cargo se lo ofreció la primera dama, Verónica Alcocer.

Tras la viralización que tuvieron esas declaraciones, el senador Gustavo Bolivar no se quedó callado y aseguró que se iba a presentar un cambio importante en esa entidad, puesto que Jorge Rojas sería nombrado próximamente como nuevo director.

“Jorge Rojas, exjefe de Integración Social de la Bogotá Humana, nuevo director de ICBF. Gran ser humano, conocedor del sector. Entre otras cosas, tiene la misión de detener la mortalidad de los niños wayúu y vigilar que los contratistas cumplan con calidad la alimentación escolar”, indicó inicialmente en Twitter.

El congresista, sin embargo, eliminó la publicación rápidamente debido a que Rojas fue nombrado por el presidente Gustavo Petro como nuevo embajador de Colombia en Bélgica. Asimismo, tuvo que pedir excusas por compartir esa información errónea sobre el ICBF.

“Excusas. Me confirman que la información sobre el nombramiento de Jorge Rojas en ICBF no es cierto. Me confirman de Presidencia que Jorge irá de embajador a Bélgica”, manifestó Bolívar, que fue cuestionado por varios internautas.