Gustavo Bolívar revela “dato contundente” por el que cree que Iván Cepeda ganará las elecciones: “Reafirma el triunfo”

El exsenador Gustavo Bolívar, uno de los principales alfiles del presidente Gustavo Petro, habló nuevamente de las elecciones 2026 y sacó a relucir una información con la que cree que Iván Cepeda ganará y llegará a la Casa de Nariño.

“Les tengo un dato contundente que reafirma el triunfo“, escribió en su cuenta de X el también exdirector del Departamento de Prosperidad Social (DPS).

Bolívar recordó que desde el año 2006 ningún partido en Colombia que “gana las elecciones parlamentarias” ha perdido las presidenciales.

“En 2006 ganó la U y Uribe Pte. En 2010 ganó la U y Santos Pte. En 2014 ganó la U y Santos Pte. En 2018 ganó CD y Duque Pte. En 2022 Ganó Pacto Histórico y Petro Pte.”, señaló.

Por lo mismo, teniendo en cuenta los recientes resultados del 8 de marzo, el excongresista sostuvo: “En 2026 ganó Pacto histórico y el Pte. será Iván Cepeda”.