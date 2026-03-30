Nación

Gustavo Bolívar revela “dato contundente” por el que cree que Iván Cepeda ganará las elecciones: “Reafirma el triunfo”

El exsenador se mostró optimista y ya vaticinó la victoria del candidato del petrismo.

GoogleSiga los últimos detalles de la política en Discover, lo que solo acá puede saber

Redacción Nación
30 de marzo de 2026, 2:42 p. m.
Gustavo Bolívar e Iván Cepeda.
Gustavo Bolívar e Iván Cepeda. Foto: SEMANA

El exsenador Gustavo Bolívar, uno de los principales alfiles del presidente Gustavo Petro, habló nuevamente de las elecciones 2026 y sacó a relucir una información con la que cree que Iván Cepeda ganará y llegará a la Casa de Nariño.

Les tengo un dato contundente que reafirma el triunfo“, escribió en su cuenta de X el también exdirector del Departamento de Prosperidad Social (DPS).

Bolívar recordó que desde el año 2006 ningún partido en Colombia que “gana las elecciones parlamentarias” ha perdido las presidenciales.

“En 2006 ganó la U y Uribe Pte. En 2010 ganó la U y Santos Pte. En 2014 ganó la U y Santos Pte. En 2018 ganó CD y Duque Pte. En 2022 Ganó Pacto Histórico y Petro Pte.”, señaló.

Confidenciales

Así quedaron los logos de los candidatos presidenciales para el tarjetón de las elecciones del 31 de mayo

Confidenciales

Álvaro Uribe llamó “mentiroso” a Iván Cepeda y recordó polémico episodio en El Ubérrimo

Confidenciales

Álvaro Uribe revela supuesta mentira de Gustavo Petro a WestCol

Confidenciales

Álvaro Uribe asegura que Iván Cepeda es “candidato del narcoterrorismo” y lo califica como un “pésimo senador”

Confidenciales

“No te estamos pidiendo que pienses igual”: el mensaje de Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo en medio de la campaña presidencial

Confidenciales

José Manuel Restrepo revela quién será su jefe de debate en la campaña vicepresidencial

Confidenciales

Federico Gutiérrez a Iván Cepeda tras su visita a Medellín: “Nosotros seguiremos adelante”

Política

Así defendió Aida Quilcué su capacidad para asumir una eventual Vicepresidencia de la República: “Ahí estaremos discutiendo”

Política

“Mentiroso”, “bandido”, “candidato del narcoterrorismo”: Iván Cepeda y Álvaro Uribe, ¿una guerra política por la Presidencia?

Política

Iván Cepeda denunciará a concejal de Medellín que sale a las calles con un bate

Por lo mismo, teniendo en cuenta los recientes resultados del 8 de marzo, el excongresista sostuvo: “En 2026 ganó Pacto histórico y el Pte. será Iván Cepeda”.