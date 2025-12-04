Suscribirse

Gustavo García encabeza lista al Senado del Partido Liberal con apoyo de Roy Barreras

El exviceministro del Interior recibió respaldo en Bogotá y se pronunció sobre la postura del partido frente a las elecciones presidenciales de 2026.

Redacción Semana
4 de diciembre de 2025, 8:13 p. m.
Gustavo García, cabeza de lista al Senado con apoyo de Roy Barreras
Gustavo García, cabeza de lista al Senado con apoyo de Roy Barreras | Foto: Suministrada / API

El exviceministro del Interior Gustavo García Figueroa encabezó un acto político en Corferias, Bogotá, donde un sector del Partido Liberal, autodenominado “liberales rebeldes”, expresó su respaldo a su candidatura al Senado y confirmó apoyo al proyecto presidencial de Roy Barreras.

Durante el encuentro, los participantes rechazaron que la colectividad apoye a un candidato de extrema derecha en 2026 y reafirmaron su compromiso con los principios históricos del liberalismo.

García señaló que “el Partido Liberal no puede darle la espalda a su propia historia ni arrodillarse ante proyectos políticos que representan el autoritarismo, la exclusión y el retroceso en derechos. El liberalismo nació para defender al pueblo, no para entregarse a la extrema derecha”. Añadió que “aquí estamos los liberales de verdad, los que creemos en la justicia social, en la igualdad de oportunidades y en un Estado que proteja a los más vulnerables. Hoy decimos con claridad: el Partido Liberal no puede apoyar a quienes han hecho de la desigualdad su bandera”.

El evento contó con la participación de dirigentes nacionales, incluido el expresidente Ernesto Samper. Barreras agradeció el respaldo recibido y afirmó que “Colombia necesita un proyecto que una, no que divida; que sane heridas y construya oportunidades, no que cierre caminos”.

Los organizadores del encuentro indicaron que la colectividad debe asumir definiciones claras frente al escenario electoral de 2026.

