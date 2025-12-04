Confidenciales
Gustavo García encabeza lista al Senado del Partido Liberal con apoyo de Roy Barreras
El exviceministro del Interior recibió respaldo en Bogotá y se pronunció sobre la postura del partido frente a las elecciones presidenciales de 2026.
El exviceministro del Interior Gustavo García Figueroa encabezó un acto político en Corferias, Bogotá, donde un sector del Partido Liberal, autodenominado “liberales rebeldes”, expresó su respaldo a su candidatura al Senado y confirmó apoyo al proyecto presidencial de Roy Barreras.
Durante el encuentro, los participantes rechazaron que la colectividad apoye a un candidato de extrema derecha en 2026 y reafirmaron su compromiso con los principios históricos del liberalismo.
García señaló que “el Partido Liberal no puede darle la espalda a su propia historia ni arrodillarse ante proyectos políticos que representan el autoritarismo, la exclusión y el retroceso en derechos. El liberalismo nació para defender al pueblo, no para entregarse a la extrema derecha”. Añadió que “aquí estamos los liberales de verdad, los que creemos en la justicia social, en la igualdad de oportunidades y en un Estado que proteja a los más vulnerables. Hoy decimos con claridad: el Partido Liberal no puede apoyar a quienes han hecho de la desigualdad su bandera”.
El evento contó con la participación de dirigentes nacionales, incluido el expresidente Ernesto Samper. Barreras agradeció el respaldo recibido y afirmó que “Colombia necesita un proyecto que una, no que divida; que sane heridas y construya oportunidades, no que cierre caminos”.
Los organizadores del encuentro indicaron que la colectividad debe asumir definiciones claras frente al escenario electoral de 2026.