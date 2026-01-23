Exviceministro Gustavo García advierte sobre arancel de Ecuador: “Los grupos criminales no cruzan por la aduana pagando aranceles”

El exviceministro del Interior, Gustavo García Figueroa, se pronunció sobre la decisión del presidente de Ecuador, Daniel Noboa, de imponer un arancel del 30 % a todas las importaciones provenientes de Colombia, medida que el mandatario ecuatoriano justificó como una “tasa de seguridad” frente al narcotráfico y la minería ilegal en la frontera binacional.

Noboa anunció la medida a través de su cuenta en X, señalando: “Hemos hecho esfuerzos reales de cooperación con Colombia, incluso con un déficit comercial que supera los 1.000 millones de dólares anuales. Pero mientras hemos insistido en el diálogo, nuestros militares siguen enfrentando a grupos criminales atados al narcotráfico en la frontera sin cooperación alguna”.

El presidente ecuatoriano explicó además que la medida se aplicará “desde el 1 de febrero” y se mantendrá “hasta que exista un compromiso real para enfrentar juntos el narcotráfico y la minería ilegal en la frontera”.

En respuesta, el Ministerio de Comercio de Colombia anunció la imposición de un arancel del mismo porcentaje a 20 productos importados desde Ecuador. La ministra Diana Marcela Morales Rojas explicó que la medida busca “restablecer el equilibrio de las condiciones de intercambio”.

En este contexto, el exviceministro del Interior Gustavo García Figueroa señaló que la medida ecuatoriana afecta directamente a productores colombianos y cuestionó la lógica de relacionar seguridad con aranceles. El exviceministro afirmó que “hoy resulta inaceptable que se pretenda cobrar un arancel que afecta directamente a campesinos, textileros y transportadores colombianos que operan dentro de la legalidad y sostienen una balanza comercial que el año pasado superó los USD 1.920 millones en exportaciones hacia Ecuador”.

García Figueroa agregó que los grupos criminales no atraviesan la frontera por los canales legales: “Los grupos criminales, aquellos que realmente socavan la seguridad de ambos países, no cruzan por la aduana pagando aranceles: se mueven por las trochas, amparados en el abandono estatal”. Además, criticó la gestión fronteriza ecuatoriana y la falta de apertura de aduanas en pasos estratégicos: “Presidente Noboa, deje el show. Si la preocupación real es la seguridad y la integración, explíquele a la región por qué Ecuador sigue sin abrir ni implementar las aduanas en el paso entre La Espriella y el río Mataje. Colombia ya cumplió con la infraestructura necesaria; es el lado ecuatoriano el que permite que la frontera funcione, en la práctica, como si no existiera”.

Daniel Noboa, presidente de Ecuador, y el presidente de Colombia, Gustavo Petro. Foto: Semana.

El exviceministro recordó, además, antecedentes diplomáticos y humanitarios que afectan la cooperación binacional: “Estas conductas no son nuevas. Han fracasado nombramientos diplomáticos por la negativa injustificada de beneplácitos, sin explicación alguna, por parte de un país con el que no solo compartimos frontera, sino historia, relaciones comerciales y destino común. A ello se suman episodios de escasa sensibilidad humanitaria, como la deportación masiva y unilateral de cientos de personas privadas de la libertad en 2025, realizada sin coordinación previa”.

García Figueroa advirtió sobre los efectos económicos de la medida y el riesgo de favorecer economías ilícitas: “Mantener este bloqueo solo beneficia a las economías ilícitas. Aumentar aranceles hace aún más atractivo el contrabando. Gobernar es dar resultados, no lanzar amenazas para la tribuna mientras se asfixia al sector textil —que exporta más de USD 54 millones anuales— o al sector farmacéutico, esencial para el consumo del propio pueblo ecuatoriano”.

Finalmente, subrayó que la decisión ecuatoriana obliga a Colombia a reforzar la protección de su frontera: “En este contexto, Colombia debe actuar como Nación. No se trata de un asunto interno ajeno, sino de una agresión externa frente a la cual deben prevalecer la unidad nacional y la autoridad del Estado. La soberanía no se negocia y la reciprocidad es la base de cualquier acuerdo andino. Esta crisis, además, obliga a acelerar decisiones estructurales propias: la defensa y protección efectiva de la frontera del suroccidente colombiano”.