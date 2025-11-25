Suscribirse

Gustavo Petro acusa a la CIA por revelaciones de los computadores de Calarcá e Iván Duque asegura que esa tesis “llama la atención”

“La fuente del periodista es la CIA, que tiene la costumbre de tender redes para afectar a la opinión pública”, había dicho el primer mandatario.

Redacción Semana
25 de noviembre de 2025, 3:02 p. m.
Gustavo Petro, alias Calarcá e Iván Duque. | Foto: Fotomontaje SEMANA/ Getty/ Nicolás Galeano

Tras la revelación del grave informe de Noticias Caracol sobre la infiltración que las disidencias de alias Calarcá tendrían en el Gobierno Petro y el papel que habrían desempeñado en la campaña, el presidente volvió a emprenderla contra Estados Unidos.

“La fuente del periodista es la CIA, que tiene la costumbre de tender redes para afectar a la opinión pública de acuerdo con los intereses del gobierno de su país en todo el mundo. Es una forma de exhibir poder extranjero dentro de los países”, escribió Petro en su cuenta de X.

A lo que el expresidente Iván Duque contestó: “Los EE. UU. han sido aliados históricos y confiables de las autoridades colombianas. Su apoyo en inteligencia ha sido fundamental para defender nuestro Estado de derecho y luchar contra amenazas a nuestra seguridad, incluyendo riesgos de infiltración criminal”.

Y luego dijo: “Llama la atención que se acuse a un aliado incondicional de ‘conspirar’ para debilitar su apoyo a Colombia, lo cual solo favorece a los criminales. Los colombianos no permitiremos que 200 años de amistad y cooperación con los EE. UU. sean arruinados por la influencia de Maduro y los grupos narcoterroristas”.

