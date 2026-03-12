Confidenciales

Gustavo Petro lanza pulla en medio de la definición de los vices: “Ya pusieron los antiguos funcionarios (de Duque) para devolvernos”

El presidente subió un video en su cuenta de X. ¿Critica a Juan Daniel Oviedo y José Manuel Restrepo?

Redacción Semana
12 de marzo de 2026, 7:33 a. m.
Gustavo Petro no se refirió a Oviedo ni a Restrepo directamente. En su trino, habla de los "funcionarios de Duque".
El presidente Gustavo Petro publicó decenas de trinos cuestionando las elecciones del pasado 8 de marzo. El primer mandatario asegura que existió fraude en esa jornada y pidió a los abogados de Colombia participar en el escrutinio.

Pero, hasta ahora, Petro no se ha referido de manera directa a los ganadores de las consultas interpartidistas. Como se sabe, el primer mandatario pidió a sus seguidores no votar ese día y no apoyó el llamado Frente Amplio por la Vida en el que participaron Roy Barreras y Daniel Quintero.

Sin embargo, en las últimas horas, el presidente publicó un trino con un video que es narrado por él mismo y que fue usado en su campaña presidencial. Allí habla de los sueños y asegura que cuando estos se vuelven colectivos que gritan “cambio”, lo hacen con “fuerza y casi con desesperación”.

El video es acompañado de este mensaje: “Así comenzó todo, propuse un cambio y lo estamos haciendo. Ahora es muy clara la decisión: o continúan las transformaciones o volvemos al gobierno de Duque; ya pusieron sus antiguos funcionarios para devolvernos”.

Aunque el presidente no los menciona, hay dos exfuncionarios de Duque en juego en estas elecciones. Juan Daniel Oviedo, el fenómeno de la Gran Consulta por Colombia —que sacó 1,2 millones de votos— y quien fue director del Dane en ese gobierno. Y José Manuel Restrepo, exministro de Hacienda que fue nombrado fórmula de Abelardo de la Espriella.