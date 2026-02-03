Gustavo Petro reaccionó al encuentro de Laura Sarabia con el rey Carlos III en el Reino Unido

El presidente de la República, Gustavo Petro, habló a través de su cuenta de X, donde reaccionó a la ceremonía de presentación de cartas credenciales de la embajadora de Colombia en el Reino Unido, Laura Sarabia; dicho evento protocolario la oficializa como representante del Gobierno colombiano y tuvo la presencia del rey Carlos III.

“Felicitaciones. A lo mejor vaya donde el rey a hablar de la crisis climática del mundo. Hoy mi Córdoba en Colombia, mi tierra, está inundada”, dijo el presidente a través de su cuenta en la red social en referencia a un video que circula a través de las redes sociales, donde se ve a la funcionaria bajándose de la carroza para ingresar al sitio y reunirse con el monarca británico.

También en su cuenta de X, Laura Sarabia respondió al mensaje del presidente directamente. “Gracias, presidente @petrogustavo. Hablamos con el rey Carlos III de la biodiversidad de nuestro país y de la lucha que compartimos frente a la crisis climática. Son muchos los retos que tenemos para seguir trabajando juntos”, manifestó la embajadora.

“Fue un honor para mí poder hablar de nuestro país, de los retos que tenemos como región y en el mundo entero. Está muy animado de poder visitar el país en una próxima ocasión. No dijo cuándo va a ir a Colombia, pero esperamos poder tenerlo próximamente allá”, dijo Laura Sarabia también sobre su encuentro.