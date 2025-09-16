Suscribirse

Confidenciales

Gustavo Petro recuerda la Biblia y se confunde sobre quiénes son los padres de Caín y Abel

El presidente aseguró que leía mucho la Biblia, pues es un “instrumento de investigación y análisis”.

Redacción Semana
16 de septiembre de 2025, 7:54 p. m.
El presidente, Gustavo Petro, en el consejo de ministros del 15 de septiembre de 2025, en Bogotá
El presidente, Gustavo Petro, en el consejo de ministros del 15 de septiembre de 2025, en Bogotá | Foto: Ovidio González - Presidencia de Colombia

En el consejo de ministros en el que el presidente Gustavo Petro le contó al país que había sido descertificado en la lucha antidrogas, también hubo momentos llamativos y menos trascendentales.

Por ejemplo, el presidente intentó dar una demostración de sus conocimientos de religión. Aseguró que él leía la Biblia porque “es un instrumento de investigación y análisis”.

Y habló de Sem, el hijo de Noé, “el del arca”, con un comentario jocoso a Augusto Rodríguez, a quien le dijo que él debía saber mucho del tema por ser de izquierda maoista.

Contexto: Presidente Petro afirma que Colombia fue descertificada por Estados Unidos: esto dice el informe de la Casa Blanca

Pero luego se confundió y dijo que “Abraham es descendiente de Sem, que tuvo a los hijos Caín y Abel...”. Cuando ya todo era confusión, zanjó la conversación así: “Aquí lo que cuenta es que Sem es antes de Abraham”.

Como es bastante conocido que Caín y Abel son los hijos de Adán y Eva, la situación ha generado bastantes comentarios en redes sociales.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Gustavo Petro vinculó a Federico Gutiérrez y Alejandro Eder a una “red de políticos de extrema derecha de Miami”

2. Murió Nairkel, niño de 4 años que fue golpeado brutalmente por su padrastro en Medellín; alcalde Federico Gutiérrez dio la noticia

3. “Es un circo y una burla”: Jhon Frank Pinchao, arremetió contra primera sentencia de la JEP en el caso de las Farc

4. Edmundo González hace llamado para detener “desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y torturas” en Venezuela

5. Daniel Quintero tuvo una “división de trabajo criminal”, advierte la acusación de la Fiscalía en su contra

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Gustavo PetroAlocución presidencial

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.