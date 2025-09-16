Confidenciales
Gustavo Petro recuerda la Biblia y se confunde sobre quiénes son los padres de Caín y Abel
El presidente aseguró que leía mucho la Biblia, pues es un “instrumento de investigación y análisis”.
En el consejo de ministros en el que el presidente Gustavo Petro le contó al país que había sido descertificado en la lucha antidrogas, también hubo momentos llamativos y menos trascendentales.
Por ejemplo, el presidente intentó dar una demostración de sus conocimientos de religión. Aseguró que él leía la Biblia porque “es un instrumento de investigación y análisis”.
Si quiere aprender de religión, nos vemos en #ElPetroVerso…— Daniel Samper Ospina (@DanielSamperO) September 16, 2025
Y habló de Sem, el hijo de Noé, “el del arca”, con un comentario jocoso a Augusto Rodríguez, a quien le dijo que él debía saber mucho del tema por ser de izquierda maoista.
Pero luego se confundió y dijo que “Abraham es descendiente de Sem, que tuvo a los hijos Caín y Abel...”. Cuando ya todo era confusión, zanjó la conversación así: “Aquí lo que cuenta es que Sem es antes de Abraham”.
Como es bastante conocido que Caín y Abel son los hijos de Adán y Eva, la situación ha generado bastantes comentarios en redes sociales.