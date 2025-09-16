Gustavo Petro recuerda la Biblia y se confunde sobre quiénes son los padres de Caín y Abel

En el consejo de ministros en el que el presidente Gustavo Petro le contó al país que había sido descertificado en la lucha antidrogas, también hubo momentos llamativos y menos trascendentales.

Por ejemplo, el presidente intentó dar una demostración de sus conocimientos de religión. Aseguró que él leía la Biblia porque “es un instrumento de investigación y análisis”.

Y habló de Sem, el hijo de Noé, “el del arca”, con un comentario jocoso a Augusto Rodríguez, a quien le dijo que él debía saber mucho del tema por ser de izquierda maoista.

Pero luego se confundió y dijo que “Abraham es descendiente de Sem, que tuvo a los hijos Caín y Abel...”. Cuando ya todo era confusión, zanjó la conversación así: “Aquí lo que cuenta es que Sem es antes de Abraham”.