Ministra TIC, Carina Murcia, instala el PMU Ciber Electoral para prevenir desinformación y violencia digital en segunda vuelta presidencial

A pocos días de la segunda vuelta presidencial, el ministerio de las TIC, en cabeza de Carina Murcia, anunció la puesta en marcha del Puesto de Mando Unificado (PMU) Ciber Electoral, una estrategia que busca fortalecer la vigilancia digital y prevenir posibles riesgos relacionados con la desinformación y la violencia en entornos virtuales durante las elecciones.

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La información fue destacada por la ministra Murcia Yela, quien explicó que la iniciativa nace ante la necesidad de proteger el ecosistema digital en medio de una jornada clave para la democracia colombiana.

“En un entorno digital donde la información circula a gran velocidad, verificar antes de replicar y acudir a fuentes oficiales es una tarea colectiva que contribuye de manera directa a fortalecer el ejercicio de la democracia”, afirmó la funcionaria.

Según explicó, el PMU Ciber Electoral funcionará como una instancia de articulación entre diferentes entidades del Estado para monitorear posibles riesgos cibernéticos, identificar campañas de desinformación, prevenir hechos de violencia digital y coordinar respuestas ante eventuales incidentes.

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“Con ese propósito, instalamos el PMU Ciber Electoral, una instancia de articulación interinstitucional para monitorear posibles riesgos cibernéticos, identificar campañas de desinformación, prevenir hechos de violencia digital y coordinar acciones de respuesta durante la segunda vuelta presidencial”, señaló.

La medida se suma a otras acciones adoptadas por el Gobierno para garantizar el normal desarrollo de la jornada electoral del próximo 21 de junio, cuando los colombianos elegirán al próximo presidente de la República.