Gustavo Petro vuelve al libreto de 2022: pide a los colombianos que vendan el voto, pero luego no voten por ellos

En un extenso trino, Gustavo Petro agitó lo que serán sus banderas para el primer semestre de 2026, en medio de la movida campaña presidencial que tiene lugar en estos meses. El primer mandatario defendió la trepada que hizo del salario mínimo, que hoy denomina “vital”.

Gustavo Petro llama a defender el salario mínimo y agita las elecciones: “Abejas trabajadoras, alistarse para salir a las calles”

Pero en ese largo pronunciamiento, el presidente deja claro que en su mente está el año electoral. “¡ATENCION! abejas trabajadoras: alistarse para salir a las calles. Mañana empieza la oligarquía y los oligopolios, que son los dueños de la oligarquía, a buscar sus amigos en el poder judicial para derribar el decreto de salario vital y el decreto que le hace pagar impuestos a ellos, los dueños de los oligopolios, que se creen dueños de Colombia, y de su voto".

Petro invitó a los colombianos a, si quieren, recibir la plata de los políticos que compran las elecciones, pero luego no cumplirles la palabra. “Si quiere reciba el dinero, para algo sirve, pero no se venda, porque se vuelve esclavo, pero no vote por sus enemigos de vida y de su familia", asegura.

No es la primera vez que el presidente sale con esa idea. Como candidato ya había transmitido ese mensaje en marzo de 2022. “Por todas las redes sociales que tengan disponibles, pídanle a la gente que si van a recibir dinero de los compradores de votos, lo hagan, pero que voten por Petro y por el Pacto. Es la hora del Cambio”, dijo en esa campaña de hace cuatro años.

