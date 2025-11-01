CONFIDENCIALES

Gustavo Petro y Francia Márquez se reconciliaron; estos son los detalles

Al parecer, las aguas se calmaron entre Petro y Francia, luego de que ella expusiera públicamente sus molestias con el Ejecutivo y se distanciara de sus decisiones.

1 de noviembre de 2025, 7:19 a. m.