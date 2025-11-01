Suscribirse

CONFIDENCIALES

Gustavo Petro y Francia Márquez se reconciliaron; estos son los detalles

Al parecer, las aguas se calmaron entre Petro y Francia, luego de que ella expusiera públicamente sus molestias con el Ejecutivo y se distanciara de sus decisiones.

Redacción Confidenciales
1 de noviembre de 2025, 7:19 a. m.
ed 2260
El presidente y la vicepresidenta reconciliaron sus diferencias. | Foto: JUAN CARLOS SIERRA - SEMANA

Fuentes de la Casa de Nariño le confirmaron a SEMANA que el presidente Gustavo Petro y la vicepresidenta Francia Márquez pactaron una tregua. La relación pasa por un buen momento y prueba de ello sería que el jefe de Estado le abrió las puertas de su despacho para que ella participe en la búsqueda de soluciones a las crisis que enfrenta el Gobierno, como la relación con Estados Unidos.

Contexto: “No aceptamos imposiciones, no aceptamos el miedo como destino”: Francia Márquez respondió tras sanción de lista Clinton a Petro

Personas cercanas a ambos funcionarios describieron que los dos están inquietos por las elecciones del próximo año, tanto las legislativas como las presidenciales, y el papel que cumpliría el Pacto Histórico durante las jornadas.

“La vicepresidenta le dijo al presidente que tenían que ir unidos para 2026”, contó una fuente de alto nivel.

Gustavo PetroFrancia MárquezElecciones 2026Casa de NariñoEstados Unidos

