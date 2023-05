Confidenciales “Hay que liquidar gente”: preocupante advertencia de Mario Hernández por reforma laboral del Gobierno Petro

La reforma laboral, que plantea un completo revolcón en el sector de los trabajadores de Colombia, fue radicada oficialmente por el presidente Gustavo Petro el pasado 16 de marzo. No obstante, el proyecto sigue generando bastante incertidumbre en el país.

Varios empresarios han manifestado en repetidas oportunidades que esta iniciativa impactará notoriamente en el crecimiento de las compañías nacionales y los costos laborales, así como en el incremento del empleo formal que se venía registrando en los últimos años.

Uno de los últimos en pronunciarse con respecto a este proyecto fue Mario Hernández, dueño de una de las marcas de marroquinería más reconocidas de Colombia, quien señaló que el punto sobre los recargos nocturnos y otros pagos podría fomentar despidos masivos.

“Eso nos va a subir los costos. Lo que no tienen en cuenta los políticos, que nunca han generado un peso, es que todo lo paga el producto. Todo será más caro y seremos menos competitivos. Los empresarios, si no aguantamos, se suben costos y no se vende, hay que liquidar gente”, sentenció el santandereano en Pulzo.

Cabe mencionar que el jefe de Estado puntualizó que el objetivo de la reforma laboral es poner sobre la mesa la necesidad de que en el país se priorice la contratación a término indefinido, borrando de la memoria la figura de prestación de servicios.