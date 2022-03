Confidenciales Hermano de Colmenares estalló contra Claudia López por pico y placa extendido en Bogotá

Jorge Colmenares, hermano menor de Luis Andrés Colmenares y actual concejal de Bogotá, no ha ocultado nunca su malestar con la medida del pico y placa extendido, y se despachó este miércoles en contra de la alcaldesa Claudia López, a la que calificó de improvisar constantemente.

“¡Lo advertimos! Decisiones improvisadas de la administración con la imposición del pico y placa extendido. Sin estudios técnicos, no han resuelto los problemas de movilidad en Bogotá y, por el contrario, ha aumentado la compra de vehículos y motos, por lo cual la congestión”, indicó inicialmente.

Luego, puntualizó: “Los bogotanos que usan carro no se trasladaron al transporte público, sino que optaron por comprar un segundo vehículo. Esto no solo no mejora la movilidad, sino que le hace un daño mayor al medioambiente”.

Los bogotanos que usan carro, no se trasladaron al transporte público sino que optaron por comprar un segundo vehículo. Esto no solo NO mejora la movilidad sino que le hace un daño mayor al medio ambiente. ¿Improvisación? — Jorge Colmenares (@JcolmenaresE) March 16, 2022

Cabe recordar que el próximo fin de semana habrá nuevamente pico y placa regional en las principales entradas de la capital colombiana para reducir la congestión vehicular en el cierre del puente festivo.