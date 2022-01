Confidenciales Hotel de lujo en Cartagena no dejó entrar a su restaurante a presidente de Tribeca, un hombre mulato: ¿discriminación racial?

Mediante redes sociales, Luc Gerard Nyafe, presidente del Fondo de Inversión Tribeca, uno de los primeros creados en Colombia, confirmó que le fue negada la entrada al restaurante Alma del lujoso hotel Casa San Agustín, en Cartagena.

Según dijo Gerard Nyafe, se trataría de un caso de discriminación por las minorías raciales, teniendo en cuenta que tanto él como su esposa, quienes intentaron usar los servicios del restaurante, son personas de color (exactamente mulatos).

“Colombia y Cartagena en particular tienen todavía mucho trabajo para visibilizar y hacer respetar sus minorías raciales y aceptar su diversidad como una riqueza. En este caso, los autores de la discriminación, son mulatos cartageneros”, dijo Gerard Nyafe.

Gracias Diego. Asi es, colombia y cartagena en particular tiene todavía mucho trabajo para visibilizar y hacer respectar sus minorías raciales, y aceptar su diversidad Como una riqueza. En este caso los autores de la discrimination ellos mismo son mulatos cartageneros https://t.co/nULel6pacC — Luc Gerard Nyafe (@Luc_Gerard) January 5, 2022

No obstante, al ser consultado el gremio de restaurantes (Acodres) se dieron a la tarea de hacer las indagaciones respectivas y dijeron que la situación no se presentó por discriminación racial, sino por el código de vestimenta del usuario, la cual no correspondía a las reglas del establecimiento (usaba chanclas).