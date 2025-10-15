En el Senado de la República, donde se adelantaba el debate al proyecto de Presupuesto 2026, todo indicaba que el trámite iba a evolucionar. Sin embargo, de repente, el presidente de esa célula legislativa, Lidio García Turbay, anunció que se levantaba la sesión y se convocaba para el jueves 16 de octubre.

El cuórum necesario se había disuelto y no hubo posibilidad de que los senadores que se encontraban en la zona social del recinto volvieran a la sala de debate, pese al insistente llamado del presidente del Senado.

A diferencia de la plenaria de la Cámara, el Senado no había votado aún ningún paquete de artículos.

Congreso aprueba informe de ponencia de PGN2026.



Con 50 votos por el SI y 3 por el NO en @SenadoGovCo, mientras en @CamaraColombia hubo 83 votos por el SI y 39 por el NO se aprobó informe.



En @CamaraColombia sigue la votación del articulado, en tanto el @SenadoGovCo... pic.twitter.com/tQ1BIZL9Bs — MinHacienda (@MinHacienda) October 15, 2025

Los senadores en plenaria, en la primera jornada de debate al presupuesto en el segundo de dos peldaños que tiene surtir, dentro del trámite en el Legislativo, solo alcanzaron a dar el aval al informe de ponencia, lo que tuvo una votación de 50 votos por el ‘sí’ y 3 por el ‘no’.

Lidio García Turbay, presidente del Senado, durante el debate al Presupuesto 2026, en plenaria. | Foto: Senado de la República / Youtube

Los parlamentarios se aprestaban a estudiar y votar un primer paquete de artículos: los que no tenían proposición. Ese será el punto de partida del debate que se adelantará el jueves, no sin antes mencionar que el proyecto de ley que definirá las cuentas ―con las cuales se moverá el Estado colombiano en el próximo año― tiene fecha límite para que sea aprobado en su totalidad, con todo y una conciliación (si es que los textos de las dos cámaras del Congreso llegaran a ser distintos). Dicha fecha se vence el 20 de octubre a la medianoche. Para entonces, tendrán que haberse cumplido los requerimientos para que el debate de aprobación sea válido: obtener el visto bueno en ambas cámaras que sesionan en plenaria de manera simultánea.