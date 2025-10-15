Suscribirse

Inesperado: Senado de la República levantó la sesión sin votar ningún artículo del Presupuesto 2026; esto sucedió

En plenaria de la Cámara continuaba la votación, tras avalar un primer bloque de 22 artículos.

Redacción Economía
15 de octubre de 2025, 11:55 p. m.
Senado levantó la sesión en la que se iba a iniciar la votación del proyecto de presupuesto 2026.
Senado levantó la sesión en la que se iba a iniciar la votación del proyecto de Presupuesto 2026. | Foto: Senado de la República / Youtube

En el Senado de la República, donde se adelantaba el debate al proyecto de Presupuesto 2026, todo indicaba que el trámite iba a evolucionar. Sin embargo, de repente, el presidente de esa célula legislativa, Lidio García Turbay, anunció que se levantaba la sesión y se convocaba para el jueves 16 de octubre.

El cuórum necesario se había disuelto y no hubo posibilidad de que los senadores que se encontraban en la zona social del recinto volvieran a la sala de debate, pese al insistente llamado del presidente del Senado.

A diferencia de la plenaria de la Cámara, el Senado no había votado aún ningún paquete de artículos.

Los senadores en plenaria, en la primera jornada de debate al presupuesto en el segundo de dos peldaños que tiene surtir, dentro del trámite en el Legislativo, solo alcanzaron a dar el aval al informe de ponencia, lo que tuvo una votación de 50 votos por el ‘sí’ y 3 por el ‘no’.

Lidio García Turbay, presidente del Senado, durante el debate al Presupuesto 2026, en plenaria.
Lidio García Turbay, presidente del Senado, durante el debate al Presupuesto 2026, en plenaria. | Foto: Senado de la República / Youtube

Los parlamentarios se aprestaban a estudiar y votar un primer paquete de artículos: los que no tenían proposición. Ese será el punto de partida del debate que se adelantará el jueves, no sin antes mencionar que el proyecto de ley que definirá las cuentas ―con las cuales se moverá el Estado colombiano en el próximo año― tiene fecha límite para que sea aprobado en su totalidad, con todo y una conciliación (si es que los textos de las dos cámaras del Congreso llegaran a ser distintos). Dicha fecha se vence el 20 de octubre a la medianoche. Para entonces, tendrán que haberse cumplido los requerimientos para que el debate de aprobación sea válido: obtener el visto bueno en ambas cámaras que sesionan en plenaria de manera simultánea.

La propuesta financiera para 2026, del gobierno de Gustavo Petro, que plantea una cifra de 546,9 billones de pesos, sigue su marcha en el Congreso, donde los integrantes del parlamento, en su mayoría, decidieron que darán el debate en vez de permitir que el proyecto de ley sea emitido por decreto, como ocurrió el año pasado.

