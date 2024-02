Inició en Bogotá el pre-registro del polémico programa de Petro Jóvenes en Paz que “pagará por no matar”

Gareth Sella, viceministro de Juventud del Ministerio de Equidad de la vicepresidenta Francia Márquez, dio a conocer que inició el proceso de prerregistro en Bogotá del polémico programa del presidente Gustavo Petro que “pagará por no matar”.

Cabe recordar que hace varios días, sobre el programa Jóvenes en Paz, el mandatario colombiano alertó que su gobierno no permitirá que las personas que accedan se aprovechen tratando de “jugar” con el Estado.

En medio de la toma que hizo su gobierno del Pacífico, el presidente Petro fue directo al advertir que no tolerará que jóvenes quieran sacar provecho del Gobierno y al mismo tiempo de los “capos” de grupos criminales.

“No es un muchacho que está en una banda y dice: ‘Uy, me llegó una oportunidad, voy a coger del Gobierno por aquí y del capo por allá’. No. En ese juego lo que quedan son muertos y no por culpa de nosotros”, sostuvo Petro.