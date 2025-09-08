Suscribirse

Interponen queja disciplinaria contra Gustavo Bolívar

El alegato fue presentado ante la Procuraduría General de la Nación por su gestión como director del DPS.

Redacción Semana
8 de septiembre de 2025, 4:48 p. m.
Ante la Procuraduría General de la Nación fue presentada una queja disciplinaria contra el precandidato a la Presidencia del Pacto Histórico, Gustavo Bolívar, por posibles omisiones en las que habría incurrido durante el tiempo que ejerció como director del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social.

Un equipo jurídico le había pedido a Bolívar entregar información sobre el tránsito de beneficiarios del programa Familias en Acción a Renta Ciudadana. El caso se presentó por un derecho de petición, luego se radicó una acción de tutela ante el Juzgado 051 del Circuito Laboral de Bogotá, pero los demandantes aseguran que Bolívar no respondió a tiempo a sus requerimientos.

“A pesar del fallo de tutela en primera y segunda instancia; así como las gestiones de impulso y desacato, la respuesta de fondo del DPS (bajo la dirección de Gustavo Bolívar en la época de los hechos) no se materializó en los términos y con el alcance exigidos por la Constitución y la ley. Lo anterior perpetúa la vulneración del derecho de petición", se alega en la queja contra Bolívar.

Los demandantes piden que se abra una investigación disciplinaria contra Gustavo Bolívar por la posible omisión al momento de responder de fondo sobre la situación de los beneficiarios de los programas del DPS y pretende que esa entidad, ahora desde una nueva dirección, responda.

En la queja contra Bolívar los demandantes alegan que el DPS habría invitado a los usuarios de Familias en Acción a trasladarse al programa de Renta Ciudadana sin brindarles información clara sobre las implicaciones del proceso.

