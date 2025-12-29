Confidenciales

IPSE cerró 2025 con más de 17.500 nuevos usuarios con energía en zonas históricamente excluidas

El balance fue presentado desde Isla Grande y destacó proyectos solares y soluciones híbridas en territorios no interconectados del país.

Redacción Semana
30 de diciembre de 2025, 12:04 a. m.
IPSE presentó gestión de 2025
IPSE presentó gestión de 2025 Foto: IPSE

Desde Isla Grande, en el archipiélago de las Islas del Rosario, el Instituto de Planificación y Promoción de Soluciones Energéticas para las Zonas No Interconectadas (IPSE) presentó su cierre de gestión 2025, con un balance que marca un hito en el acceso a la energía eléctrica en territorios históricamente excluidos del país.

De acuerdo con el balance del IPSE, con corte al 10 de diciembre de 2025 se consolidaron proyectos que han beneficiado a más de 17.500 usuarios en distintas regiones del país, a través de soluciones solares, sistemas híbridos y mejoras en redes eléctricas.

Las intervenciones impactaron comunidades de departamentos como Valle del Cauca, Antioquia, Cesar, Magdalena, Cauca, Bolívar, Atlántico, Chocó, La Guajira, Guaviare, Vichada, Vaupés y Casanare.

Durante la presentación, el director del IPSE, Danny Ramírez, destacó el impacto social de estos avances en una época especialmente significativa para las familias colombianas. “Para miles de personas, esta Navidad llega con algo que nunca habían tenido: la energía”, señaló.

El funcionario subrayó que estos resultados responden a la política energética del Gobierno nacional, liderado por el presidente Gustavo Petro, y al trabajo del Ministerio de Minas y Energía bajo la dirección del ministro Edwin Palma, con el objetivo de garantizar que el acceso a la energía sea un derecho y no un privilegio.

El informe fue presentado en este territorio insular por su valor simbólico y estratégico. Allí funciona una granja agrovoltaica que, según dice la entidad, se ha convertido en referente nacional de transición energética justa, soberanía energética y equidad social, luego de más de dos siglos sin acceso estable al servicio eléctrico.

Noticias Destacadas