SEMANA: ¿Cuáles son sus motivaciones para querer repetir la curul en la Cámara de Representantes?

Irma Luz Herrera (I.H.): He tenido la oportunidad de ejercer como representante a la Cámara en periodos anteriores, pero siempre quedan muchas cosas por hacer. El tiempo dentro del proceso legislativo pasa muy rápido y aún tenemos muchas iniciativas pendientes por sacar adelante, especialmente en temas de seguridad, infraestructura y en el mejoramiento del cobro y la prestación de los servicios públicos, entre otros. Además, es fundamental seguir ejerciendo control político sobre leyes que son muy importantes para nuestro partido, como la Ley de Micronegocios. Desde el Congreso continuaremos haciendo un seguimiento riguroso a su implementación, con el objetivo de beneficiar a más de cinco millones de colombianos que son propietarios de tiendas y pequeños negocios en el país.

También hay que seguir siendo vigilantes de la implementación de la ley 1988 de 2019, para dignificar la vida de todos los vendedores informales del país. De igual manera, debemos trabajar por la implementación de la Ley 2297 de 2023, conocida como la Ley del Cuidador, de la cual somos coautores. Debemos continuar trabajando por la protección de las mujeres de toda forma de violencia, así como de los niños, niñas y adolescentes, frente al flagelo del abuso sexual infantil.

SEMANA: ¿Qué propuestas tiene usted para Bogotá que promovería en un nuevo periodo legislativo?

I.H.: Es necesario aumentar el pie de fuerza de Bogotá, facilitar la labor de la Policía contra el delito, modernizar el modelo del servicio público de aseo, implementar la cátedra de seguridad vial en los colegios y mejorar las condiciones de seguridad vial para proteger vidas. Además, veo necesario eliminar el IVA a elementos de protección como cascos, cinturones, sillas infantiles y chalecos, reduciendo costos para quienes adoptan buenas prácticas de seguridad.

SEMANA: En un nuevo periodo en el Congreso, ¿qué rol asumiría usted sobre una eventual asamblea constituyente?

I.H.: El Partido Mira no está de acuerdo con la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente. Nuestra Constitución es una muy buena Constitución. Si se aplicaran de manera correcta cada uno de los preceptos que ella contiene, y si quienes tienen la responsabilidad de interpretarla y aplicarla, actuaran con principios y valores, nuestro país podría funcionar de una mejor manera, garantizando el bienestar y el respeto por los derechos y las libertades de todos los colombianos.