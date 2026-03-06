Confidenciales

Irma Luz Herrera, del Partido Mira, quiere repetir su curul en la Cámara: “Siempre quedan muchas cosas por hacer”

La representante por Bogotá deja claro que se opondría a una asamblea nacional constituyente.

GoogleSiga los últimos detalles de la política en Discover, lo que solo acá puede saber

Redacción Semana
6 de marzo de 2026, 6:27 p. m.
Irma Luz Herrera, del Partido Mira, quiere repetir su curul en la Cámara de Representantes.
Irma Luz Herrera, del Partido Mira, quiere repetir su curul en la Cámara de Representantes. Foto: Cortesía / API

SEMANA: ¿Cuáles son sus motivaciones para querer repetir la curul en la Cámara de Representantes?

Irma Luz Herrera (I.H.): He tenido la oportunidad de ejercer como representante a la Cámara en periodos anteriores, pero siempre quedan muchas cosas por hacer. El tiempo dentro del proceso legislativo pasa muy rápido y aún tenemos muchas iniciativas pendientes por sacar adelante, especialmente en temas de seguridad, infraestructura y en el mejoramiento del cobro y la prestación de los servicios públicos, entre otros. Además, es fundamental seguir ejerciendo control político sobre leyes que son muy importantes para nuestro partido, como la Ley de Micronegocios. Desde el Congreso continuaremos haciendo un seguimiento riguroso a su implementación, con el objetivo de beneficiar a más de cinco millones de colombianos que son propietarios de tiendas y pequeños negocios en el país.

También hay que seguir siendo vigilantes de la implementación de la ley 1988 de 2019, para dignificar la vida de todos los vendedores informales del país. De igual manera, debemos trabajar por la implementación de la Ley 2297 de 2023, conocida como la Ley del Cuidador, de la cual somos coautores. Debemos continuar trabajando por la protección de las mujeres de toda forma de violencia, así como de los niños, niñas y adolescentes, frente al flagelo del abuso sexual infantil.

Elecciones 2026: Andrea Padilla quiere mantener su curul en el Senado para “crear Estado” para los animales

SEMANA: ¿Qué propuestas tiene usted para Bogotá que promovería en un nuevo periodo legislativo?

Confidenciales

Elecciones 2026: 126.000 integrantes de las Fuerzas Militares resguardarán el ‘Plan Democracia’

Confidenciales

El candidato al Senado Santiago León propone ley para integrar a pequeños proveedores regionales con grandes empresas

Confidenciales

Video hecho con IA revivió a Rodolfo Hernández, quien reapareció en medio de la campaña al Senado de su hijo, Rodolfo José Hernández

Confidenciales

Interpol Colomba trae desde Argentina a peligroso delincuente. ¿De quién se trata?

Confidenciales

Rodrigo Lara Restrepo respalda candidatura de Carolina Arbeláez a la Cámara y le pide al acalde Galán aplicar ley contra consumo de drogas en parques

Confidenciales

​El candidato Alex Peña le apuesta a la Cámara por Bogotá con el Nuevo Liberalismo

Confidenciales

“Las mujeres no necesitamos pantalones para tener carácter y autoridad”: candidata Vicky Dávila en su último debate de campaña

Política

Andrés Felipe Vásquez, candidato a la Cámara de Representantes por Bogotá: “Necesitamos sacar del perímetro urbano las cárceles”

Política

Leonardo Huerta, el otro profesor que quiere llegar a la Presidencia: “Le voy a ganar a Claudia López”

Mejor Colombia

Elecciones 2026: esto es lo que debe saber para votar informado este 8 de marzo

I.H.: Es necesario aumentar el pie de fuerza de Bogotá, facilitar la labor de la Policía contra el delito, modernizar el modelo del servicio público de aseo, implementar la cátedra de seguridad vial en los colegios y mejorar las condiciones de seguridad vial para proteger vidas. Además, veo necesario eliminar el IVA a elementos de protección como cascos, cinturones, sillas infantiles y chalecos, reduciendo costos para quienes adoptan buenas prácticas de seguridad.

Horacio José Serpa quiere regresar al Senado: “El Partido Liberal debe pensar hacia dónde quiere que vaya el país”

SEMANA: En un nuevo periodo en el Congreso, ¿qué rol asumiría usted sobre una eventual asamblea constituyente?

I.H.: El Partido Mira no está de acuerdo con la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente. Nuestra Constitución es una muy buena Constitución. Si se aplicaran de manera correcta cada uno de los preceptos que ella contiene, y si quienes tienen la responsabilidad de interpretarla y aplicarla, actuaran con principios y valores, nuestro país podría funcionar de una mejor manera, garantizando el bienestar y el respeto por los derechos y las libertades de todos los colombianos.

Más de Confidenciales

Un amplio dispositivo de seguridad tiene preparado la Policía para las elecciones de este domingo 8 de marzo.

Elecciones 2026: 126.000 integrantes de las Fuerzas Militares resguardarán el ‘Plan Democracia’

Santiago León, candidato al Senado

El candidato al Senado Santiago León propone ley para integrar a pequeños proveedores regionales con grandes empresas

Rodolfo Hernández

Video hecho con IA revivió a Rodolfo Hernández, quien reapareció en medio de la campaña al Senado de su hijo, Rodolfo José Hernández

Extradición del Monstruo de Latinoamérica.

Interpol Colomba trae desde Argentina a peligroso delincuente. ¿De quién se trata?

Rodrigo Lara y Carolina Arbeláez

Rodrigo Lara Restrepo respalda candidatura de Carolina Arbeláez a la Cámara y le pide al acalde Galán aplicar ley contra consumo de drogas en parques

Alex Peña, candidato a la Cámara de Representantes

​El candidato Alex Peña le apuesta a la Cámara por Bogotá con el Nuevo Liberalismo

El Debate

“Las mujeres no necesitamos pantalones para tener carácter y autoridad”: candidata Vicky Dávila en su último debate de campaña

Reunión entre el presidente Gustavo Petro y los banqueros

Encuentro de Petro con banqueros concluyó sin definir si habrá, o no, inversión forzosa para el sector financiero

Gustavo Petro

Le dicen a Petro que “mientras la gente muere por falta de medicamentos”, su Gobierno usa millonada en película sobre el almirante Padilla

Noticias Destacadas