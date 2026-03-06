SEMANA: ¿Qué lo motiva a querer regresar al Senado?

Horacio José Serpa (H.S.): Quiero que el país avance, que podamos generar un orden para crecer. Colombia necesita recuperar tres cosas que hoy en día están bastante debilitadas. Uno, la seguridad. Dos, la confianza, que es como la estabilidad institucional y la jurídica. Y, tres, por supuesto, la productividad.

SEMANA: Usted pertenece al Partido Liberal, que en los últimos años ha tenido varios reclamos de cambio. La colectividad busca seguir siendo una bancada fuerte en el Senado, pero hay muchos interrogantes de quienes están adentro. ¿Cuál considera usted que es el camino que deben tomar los liberales a partir de este elecciones de 2026?

H.S. El Partido Liberal debe hacer primero un un encierro programático después de estas elecciones para pensar hacia dónde queremos que vaya el país, qué clase de personas y dirigentes queremos y cómo vamos a generarle una propuesta a Colombia.

Hemos perdido mucho espacio en la opinión. Debemos enviar un mensaje de seguridad, de control territorial, de estabilidad institucional, de seguridad jurídica para las empresas, de reactivación de sectores productivos. El Partido Liberal puede llegarle a mucha más gente que quiere que este país avance y que no nos dediquemos única y exclusivamente a la pelea. En el Partido Liberal podemos entender la diferencia y a partir de esa diferencia buscar unos acuerdos mínimos para que para que el país crezca.

SEMANA: En estos cuatro años que pasaron y en los que usted no estuvo en el Congreso siempre se discutió si los liberales le harían caso al expresidente César Gaviria o si se inclinarían por los intereses de Gustavo Petro. ¿Cuál tiene que ser el rol que tenga a partir de ahora el presidente del partido?

H.S.: El partido tiene que organizarse y hacer un acuerdo programático con la próxima persona que va a ser presidente de la República. Espero que la Gran Consulta por Colombia termine generando una gran cantidad de votos y ojalá no tengamos que caer en definir entre Iván Cepeda o Abelardo de la Espriella.

Debemos sentarnos después de las elecciones con todos los parlamentarios electos para tomar decisiones en un mismo sentido, y para eso necesitamos un liderazgo dentro del mismo Partido Liberal. Está el expresidente César Gaviria y debemos buscar líderes liberales que nos acompañen en este relanzamiento del partido.

SEMANA: Su papá fue uno de los liberales más importantes que ha tenido Colombia, por lo menos en años recientes. ¿Los planteamientos que su padre, Horacio Serpa, defendió se han perdido?

H.S.: Muchas de las bases liberales se han ido porque el partido se dedicó única y exclusivamente a lo que digan los congresistas. Antes, el Partido Liberal tenía organizaciones sociales, sindicalistas, de profesores y de diferentes sectores productivos en el país.

Hay una gran tarea para llegar al país con una propuesta. Hoy el presidente Petro se adueñó de todas esas banderas sociales, de la justicia social. El Centro Democrático es el vocero de la seguridad democrática y de la confianza inversionista. Y el Liberal se quedó con unas estructuras políticas que, obviamente, generan una fortaleza electoral, pero hay que recuperar ese discurso.

Cuando Horacio José Serpa integró la Comisión Sexta del Senado impulsó la política pública de matrícula cero. Foto: Congreso de la República

SEMANA: Menciona al presidente Gustavo Petro. ¿Qué evaluación hace de esa fotografía de país que dejó el presidente Gustavo Petro? ¿Hay algo que le guste, o no, de lo que queda para Colombia?

H.S.: Fue un gobierno bastante desordenado y hubo muchos escándalos. He sido un crítico respetuoso, pero hubo mucha improvisación, confrontación política, debilitamiento institucional en materia de seguridad y un deterioro evidente en materia económica.

El país entró en un clima de incertidumbre porque hubo mucha estigmatización al sector empresarial, inestabilidad regulatoria y, además, parálisis en sectores estratégicos como la vivienda, los hidrocarburos energéticos y la construcción, lo que ha frenado la inversión y el crecimiento. En cuanto a la gestión pública, ha habido una gran dificultad para construir consensos, y eso hace muchísimo daño. Colombia no puede gobernarse a punta de crisis políticas. Necesitamos menos confrontación ideológica y más soluciones concretas.

SEMANA: Mencionó los temas que quiere promover. ¿Ya sabe qué proyectos radicará?

H.S.: Sin seguridad no hay inversión, no hay empleo ni futuro para las regiones, y creo que el Estado debe volver a ejercer esa autoridad en el territorio. El fracaso de la paz total ha hecho demasiado daño porque se soltaron unas tuercas. El país no puede seguir viviendo en una reformitis y mucho menos en el tema fiscal.

Colombia necesita un plan fiscal y tributario de largo plazo que genere reglas claras de inversión, reduzca esa incertidumbre empresarial y permita que las empresas crezcan y generen empleo. Hay que reactivar los sectores productivos. Colombia debe volver a apostar por lo que sabe hacer bien: energía, petróleo, minería responsable, vivienda, turismo y agroindustria. El debate ideológico ha hecho mucho daño. Pero hay que generar riqueza para financiar el desarrollo social del país.

Necesitamos un Estado austero y eficiente. Se gastaron billones de pesos contratando gente, cuando lo que se necesita es menos burocracia, menos clientelismo y más inversión en lo que realmente cambia la vida de la gente. Hay que ser menos centralistas y darle un papel más importante a las regiones productivas.

SEMANA: ¿Qué se está jugando Colombia en esta elección?

H.S.: El Congreso ha defendido nuestro sistema democrático y nuestro sistema de pesos y contrapesos. Ese es el escenario donde se deben construir consensos para que el país avance. Es muy importante participar en las elecciones del Congreso. Uno sabe que un presidente o una presidenta puede llegar a Colombia, pero si tenemos un buen Congreso, el país institucional estará en buenas manos.