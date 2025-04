Jaime Raúl Salamanca: “Ni en chiste un presidente de la República puede decirle HP al presidente del Congreso”

Ni en chiste un Presidente de la República puede decirle HP al Presidente del Congreso. La paz total empieza por simples cosas como el respeto entre los distintos. Tengo muchas diferencias ideológicas con @EfrainCepeda pero jamás le he faltado al respeto ni lo haré. Pido… pic.twitter.com/wAwWP6b0xl

“Ni en chiste un presidente de la República puede decirle HP al presidente del Congreso. La paz total empieza por simples cosas como el respeto entre los distintos. Tengo muchas diferencias ideológicas con Efraín Cepeda, pero jamás le he faltado al respeto ni lo haré. “¡Pido moderación y altura en el debate político de nuestro país!”, publicó Salamanca a través de su cuenta de X.

Acto seguido, el presidente lanzó una fuerte expresión que ha generado amplia controversia: “Yo no digo groserías, pero quise decir una: mucho HP”. Luego del comentario de Petro, la cámara que transmite el evento enfoca al ministro del Interior, Armando Benedetti, y a Gustavo Bolívar, director del Departamento para la Prosperidad Social (DPS), ambos riéndose.

“Duré dos años, lo invitaba a mi oficina, me llevó de regalo un álbum de fotos de la hija, y yo lo puse generoso ahí para que todo el mundo las viera. Siempre me decía: ‘No, es que yo voy a concertar, Petro, yo sí quiero el diálogo’. Y apenas salía de mi oficina y llegaba a la plenaria, lo primero que hacía era hundir las reformas que presentábamos, como si fueran basura”, afirmó el mandatario, insinuando que las decisiones del senador estaban influenciadas por presiones externas. “Le pagaban o no sé qué”.