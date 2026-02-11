Jorge Iván Cuervo se posesionará este miércoles como nuevo ministro de Justicia.

SEMANA pudo confirmar que este miércoles, 11 de febrero, a las 4 de la tarde, se posesionará Jorge Iván Cuervo Restrepo como nuevo ministro de Justicia.

Cuervo Restrepo es abogado de la Universidad Externado de Colombia y cuenta con una maestría de la Universidad de Chile.

Ha sido magistrado auxiliar de la Corte Constitucional. Asimismo, ha fungido como consultor del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Es miembro de la Red Colombiana de Gobierno y Políticas Públicas. Ha laborado en entidades como la Procuraduría General de la Nación, la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos, el Ministerio de Justicia y la Veeduría Distrital de Bogotá.

Es profesor universitario, columnista y conferencista. Es miembro de la Red Colombiana de Gobierno y Políticas Públicas.

Cuervo Ramírez se convertirá en el cuarto ministro de Justicia en propiedad durante el Gobierno Petro, una de las carteras con más movimientos. Al inicio del Gobierno fue designado el exmagistrado del Consejo de Estado Néstor Osuna; después, la exfiscal delegada ante la Corte Suprema Ángela María Buitrago, y luego el exfiscal general Eduardo Montealegre.