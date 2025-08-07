Confidenciales
José Jaime Uscátegui: “La oposición, perseguida; el país y el orden público, abandonados. Hay muchas razones para salir a marchar”
El representante a la Cámara por el Centro Democrático invitó a los ciudadanos a salir a manifestarse por la libertad del expresidente Álvaro Uribe.
El representante a la Cámara por el Centro Democrático, José Jaime Uscátegui, salió a marchar en la mañana del 7 de agosto para pedir por la libertad del expresidente Álvaro Uribe y para rechazar lo que él considera como los malos manejos que el presidente Petro le ha dado al país.
El representante a la Cámara José Jaime Uscátegui envió contundente mensaje durante la marcha en apoyo al expresidente Álvaro Uribe. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/Gu7CY500k4— Revista Semana (@RevistaSemana) August 7, 2025
“Estamos esperando a miles de ciudadanos de Bogotá inconformes con la condena contra el expresidente Uribe. Hoy se cumplen dos meses desde el atentado contra el senador Miguel Uribe. La oposición, perseguida; el país, abandonado; el orden público, descontrolado; (...) es decir, hay muchos motivos para salir a marchar hoy”, señaló el representante.
Cientos de ciudadanos se concentran a esta hora en Bogotá y Medellín para respaldar al expresidente Álvaro Uribe, en medio del proceso penal que enfrenta por los delitos de fraude procesal y soborno en actuación penal, en que ya hay una condena de 12 años en primera instancia y se espera un nuevo concepto del Tribunal Superior de Bogotá.
Por su parte, la senadora María Fernanda Cabal, del Centro Democrático, también hizo una invitación a participar en las marchas de este jueves.
“Nos vemos en la calle este 7 de agosto, los colombianos marcharemos con dignidad y gallardía. Vamos a las calles a defender la libertad, la democracia y el país que nos quieren arrebatar. El uribismo está más vivo que nunca y Colombia no se rinde”, escribió Cabal en X.