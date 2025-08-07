Suscribirse

Confidenciales

José Jaime Uscátegui: “La oposición, perseguida; el país y el orden público, abandonados. Hay muchas razones para salir a marchar”

El representante a la Cámara por el Centro Democrático invitó a los ciudadanos a salir a manifestarse por la libertad del expresidente Álvaro Uribe.

Redacción Semana
7 de agosto de 2025, 3:30 p. m.
José Jaime Uscátegui en las marchas por el expresidente Uribe.
José Jaime Uscátegui en las marchas por el expresidente Uribe. | Foto: Semana

El representante a la Cámara por el Centro Democrático, José Jaime Uscátegui, salió a marchar en la mañana del 7 de agosto para pedir por la libertad del expresidente Álvaro Uribe y para rechazar lo que él considera como los malos manejos que el presidente Petro le ha dado al país.

“Estamos esperando a miles de ciudadanos de Bogotá inconformes con la condena contra el expresidente Uribe. Hoy se cumplen dos meses desde el atentado contra el senador Miguel Uribe. La oposición, perseguida; el país, abandonado; el orden público, descontrolado; (...) es decir, hay muchos motivos para salir a marchar hoy”, señaló el representante.

Cientos de ciudadanos se concentran a esta hora en Bogotá y Medellín para respaldar al expresidente Álvaro Uribe, en medio del proceso penal que enfrenta por los delitos de fraude procesal y soborno en actuación penal, en que ya hay una condena de 12 años en primera instancia y se espera un nuevo concepto del Tribunal Superior de Bogotá.

Por su parte, la senadora María Fernanda Cabal, del Centro Democrático, también hizo una invitación a participar en las marchas de este jueves.

“Nos vemos en la calle este 7 de agosto, los colombianos marcharemos con dignidad y gallardía. Vamos a las calles a defender la libertad, la democracia y el país que nos quieren arrebatar. El uribismo está más vivo que nunca y Colombia no se rinde”, escribió Cabal en X.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Se rompió todo: Barcelona no aguantó más y tomó drástica decisión con Ter Stegen

2. Congresista Mario Díaz-Balart se reunió con Tomás Uribe, en Estados Unidos

3. En imágenes: así se ven las marchas de este jueves en apoyo a Álvaro Uribe en las principales ciudades del país

4. “Cientos, dice la senadora, no llegan a 50”. Alfredo Saade se pronunció sobre la marcha a favor de Álvaro Uribe

5. El nostálgico mensaje de la hija de María Claudia Tarazona por proceso de salud de Miguel Uribe Turbay

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Álvaro Uribe VélezÁlvaro Uribe presoMarchas

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.