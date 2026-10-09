Josías Fiesco alerta por reclutamiento de jóvenes en marchas de izquierda: “Primero los enamoran, luego los reclutan”

El activista de derecha Josías Fiesco, perteneciente al Centro Democrático, se refirió en las últimas horas a un posible caso de reclutamiento que se habría registrado en Bogotá y que involucraría a un joven. “Primero los enamoran, luego los reclutan y después sus madres lamentan no haber sido escuchadas”, dijo Fiesco tras relatar el caso.

Esta situación estaría relacionada con David Fernández, quien residía en la localidad de Kennedy. Según el activista, el joven habría sido asesinado por integrantes de una estructura bajo el mando de alias Calarcá, gestor de paz durante el gobierno de Petro. Su madre ha pedido ayuda para recuperar su cuerpo.

Además, el activista también expresó su preocupación por las denuncias de reclutamiento de menores y la aparición de banderas del ELN en diferentes localidades de la capital. Pidió a las autoridades esclarecer estos hechos y fortalecer las medidas de prevención y protección de los jóvenes.

En su mensaje, el activista también invitó a los jóvenes a sumarse a los Escuadrones Patriotas, una iniciativa ciudadana para retirar los grafitis insultantes de los espacios públicos.

“Cuidar a nuestros jóvenes y recuperar nuestros espacios públicos también es cuidar a Colombia”, señaló.