Confidenciales Jota Pe apoya a Francia Márquez y dice que debe dar una lección para que no haya más racismo

Francia Márquez, vicepresidenta de la República, se refirió esta semana a los comentarios racistas que hizo una mujer en su contra en medio de la marcha del pasado 26 de septiembre y señaló que esta vez no conciliará, ya que considera que esos arreglos han llevado a que se sigan presentando estos episodios lamentables.

“En este caso yo ya no voy a ser una conciliación, porque efectivamente pues me di cuenta que conciliar y colocarle a que se retracte no evita que el resto de la sociedad siga incurriendo una conducta delictiva, reitero, que es el odio racial”, puntualizó.

Mediante su cuenta oficial de Twitter, el senador Jota Pe Hernández le mostró todo su respaldo a la líder medioambiental y aseguró que es momento de transmitirle un contundente mensaje a la sociedad, mostrando que esto no puede seguir pasando en el país.

“La vicepresidenta ya concilió antes con personas que la insultaron, dejando un mensaje de paz y un llamado al respeto. Creo que esta vez se debe dejar una lección. ¡No se puede insultar y destruir a otro por su aspecto físico y pensar que no se acarrean consecuencias!”, manifestó el santandereano.

La vicepte @FranciaMarquezM ya concilió antes con personas que la insultaron, dejando un mensaje de paz y un llamado al respeto, creo que esta vez se debe dejar una lección, “No se puede insultar y destruir a otro por su aspecto físico y pensar que no se acarrean consecuencias!🇨🇴 — Jota Pe Hernández (@JotaPeHernandez) October 6, 2022

Cabe recordar que Marbelle confirmó hace unas semanas que llegó a un acuerdo con la Fiscalía General de la Nación, y le pidió disculpas públicas a Francia Márquez luego de que en plena campaña electoral la calificara con adjetivos racistas, puesto que la llamó ‘King Kong’ en repetidas ocasiones.