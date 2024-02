Jota Pe Hernández le dio con toda al presidente Petro por reencauchar discurso en TV: “Pura chatarra y reciclaje”

Uno de los primeros en cuestionar al jefe de Estado Colombiano fue el senador de la alianza verde, Jota Pe Hernández, quien volvió a echarle en cara que su gobierno no ha podido representar el cambio que esperaban los ciudadanos. Además, señaló que está haciendo lo mismo que tanto criticaba antes de llegar al poder.

“¿Cómo quieren que sus alocuciones no sean una REPETICIÓN? Si el mismo mitómano afirma ser UNA COPIA BARATA del gobierno anterior (siempre que traicionan [al pueblo], sacan EL RETROVISOR). No hubo cambio, pues no tienen nada nuevo que ofrecer, son más de lo mismo. PURA CHATARRA Y RECICLAJE”, precisó en X.