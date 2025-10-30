Confidenciales
Juan Carlos Pinzón arremete contra Roy Barreras en medio de la contienda por la Presidencia: “Yo sirvo a Colombia, Roy se sirve a sí mismo”
La disputa se desató cuando Pinzón dio a conocer que presentaría su candidatura a la presidencia con el aval del partido Oxígeno de Ingrid Betancourt.
El exministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, arremetió este miércoles contra el exsenador Roy Barreras, luego de que este lo acusara de incoherencia y oportunismo político por sus recientes críticas al Gobierno.
El oportunista e ingrato más descarado de la política colombiana (Vargas Llerista, Uribista, Santista, y Petrista).— Pinzón Bueno (@PinzonBueno) October 30, 2025
El hombre que se fue a La Habana a beber con las Farc.
El personaje de las maletas con plata en efectivo.
El de la línea ética ‘para dividir el centro’. El… https://t.co/X1U10CZaJr
La confrontación se dio por medio de las cuentas de X donde ambos exfuncionarios del gobierno de Juan Manuel Santos cruzaron mensajes cargados de reproches personales y políticos en el marco de la contienda por la Presidencia de Colombia que se definirá en 2026.
“El oportunista e ingrato más descarado de la política colombiana (vargasllerista, uribista, santista y petrista)… Mi lealtad con la patria. Yo sirvo a Colombia, Roy Barreras se sirve a sí mismo”, escribió Pinzón, en respuesta a los primeros ataques de Barreras.
El mensaje fue una réplica al trino de Barreras, quien horas antes había cuestionado la “ingratitud” de Pinzón e Ingrid Betancourt, a quienes señaló de desconocer los esfuerzos del Gobierno Santos en favor de la paz. “Ingrid fue liberada gracias a las acciones de Juan Manuel Santos… Pinzón, entonces viceministro de Defensa, trabajó alineado con ese mismo gobierno y hoy prefiere el oportunismo político”, escribió el excongresista.
La disputa revive viejas fracturas entre antiguos aliados del santismo, ahora ubicados en orillas políticas opuestas. Mientras Barreras se mantuvo cercano al presidente Gustavo Petro y a su Gobierno, Pinzón ha sido una de las voces más críticas, especialmente frente a temas de seguridad y defensa nacional.