Juan Carlos Pinzón arremete contra Roy Barreras en medio de la contienda por la Presidencia: “Yo sirvo a Colombia, Roy se sirve a sí mismo”

El exministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, arremetió este miércoles contra el exsenador Roy Barreras, luego de que este lo acusara de incoherencia y oportunismo político por sus recientes críticas al Gobierno.

El oportunista e ingrato más descarado de la política colombiana (Vargas Llerista, Uribista, Santista, y Petrista).

El hombre que se fue a La Habana a beber con las Farc.

El personaje de las maletas con plata en efectivo.

El de la línea ética ‘para dividir el centro’. El… https://t.co/X1U10CZaJr — Pinzón Bueno (@PinzonBueno) October 30, 2025

La confrontación se dio por medio de las cuentas de X donde ambos exfuncionarios del gobierno de Juan Manuel Santos cruzaron mensajes cargados de reproches personales y políticos en el marco de la contienda por la Presidencia de Colombia que se definirá en 2026.

“El oportunista e ingrato más descarado de la política colombiana (vargasllerista, uribista, santista y petrista)… Mi lealtad con la patria. Yo sirvo a Colombia, Roy Barreras se sirve a sí mismo”, escribió Pinzón, en respuesta a los primeros ataques de Barreras.

El mensaje fue una réplica al trino de Barreras, quien horas antes había cuestionado la “ingratitud” de Pinzón e Ingrid Betancourt, a quienes señaló de desconocer los esfuerzos del Gobierno Santos en favor de la paz. “Ingrid fue liberada gracias a las acciones de Juan Manuel Santos… Pinzón, entonces viceministro de Defensa, trabajó alineado con ese mismo gobierno y hoy prefiere el oportunismo político”, escribió el excongresista.