El exministro del Interior, Juan Fernando Cristo, respondió a las declaraciones del expresidente Juan Manuel Santos en las que lo señaló de no no hacer “absolutamente nada” para la implementación del Acuerdo de Paz durante su paso por el Gobierno de Gustavo Petro.

“Lamento que las presiones de algunas personas y su incomodidad con el gobierno y su política de paz total lo lleven a hacer afirmaciones equivocadas e injustas sobre la implementación del acuerdo de paz. Seguramente no se ha informado bien", le dijo Cristo.

"Cristo no hizo absolutamente nada. O no lo dejaron o no pudo porque en la implementación del Acuerdo de Paz, cero avance”, declaró Santos durante una entrevista con Noticias Caracol.