Juan José Lafaurie paró a Sandra Ramírez: “lo único que tiene para mostrar son los relatos de millones de sus victimas”

¡A ver señor Ariel! Me gustaría conocer las pruebas que tiene de las acusaciones tan graves y peligrosas que me hace. ¿En qué fundamenta usted su versión? ¿Quiere que lo acompañe a la @FiscaliaCol para que las entregue?



No se confunda usted, sin pruebas eso se llama injuria y… https://t.co/xYzYThDsj8