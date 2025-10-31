Confidenciales

Juan Manuel Galán recibe el aval del Nuevo Liberalismo para aspirar a la Presidencia

Galán propone participar en una consulta interpartidista el próximo año para definir un único aspirante a la Casa de Nariño.

31 de octubre de 2025, 11:23 a. m.