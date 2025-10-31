Confidenciales
Juan Manuel Galán recibe el aval del Nuevo Liberalismo para aspirar a la Presidencia
Galán propone participar en una consulta interpartidista el próximo año para definir un único aspirante a la Casa de Nariño.
El consejo ordinario del partido Nuevo Liberalismo, en una decisión unánime, le otorgó el aval a Juan Manuel Galán para que participe como candidato a la Presidencia en 2026.
Galán anticipó que está dispuesto a participar en una consulta interpartidista en marzo para definir a un único aspirante que recoja los mismos principios que defiende.
“Acepto con responsabilidad, con ánimo, con entusiasmo, con optimismo, por lo que puede significar para nuestro país que el Nuevo Liberalismo logre conformar un gran equipo”, dijo el precandidato.
El objetivo de esta decisión no solo incluye llegar al gobierno el próximo año, también tener buenos resultados en las elecciones legislativas para impulsar sus misiones.
“Avanzar en las transformaciones que nuestro país requiere con urgencia. Preservar la democracia, defender la democracia de 1991 y resolverle los problemas a los ciudadanos”, dijo Galán.