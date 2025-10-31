Suscribirse

Confidenciales

Juan Manuel Galán recibe el aval del Nuevo Liberalismo para aspirar a la Presidencia

Galán propone participar en una consulta interpartidista el próximo año para definir un único aspirante a la Casa de Nariño.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Semana
31 de octubre de 2025, 11:23 a. m.
Precandidato presidencial Juan Manuel Galán
Juan Manuel Galán. | Foto: FFREDDY ALEJANDRO CALDERÓN

El consejo ordinario del partido Nuevo Liberalismo, en una decisión unánime, le otorgó el aval a Juan Manuel Galán para que participe como candidato a la Presidencia en 2026.

Galán anticipó que está dispuesto a participar en una consulta interpartidista en marzo para definir a un único aspirante que recoja los mismos principios que defiende.

Contexto: Mauricio Cárdenas, David Luna y Juan Manuel Galán presentaron nueva alianza para competir en las presidenciales de 2026

“Acepto con responsabilidad, con ánimo, con entusiasmo, con optimismo, por lo que puede significar para nuestro país que el Nuevo Liberalismo logre conformar un gran equipo”, dijo el precandidato.

El objetivo de esta decisión no solo incluye llegar al gobierno el próximo año, también tener buenos resultados en las elecciones legislativas para impulsar sus misiones.

“Avanzar en las transformaciones que nuestro país requiere con urgencia. Preservar la democracia, defender la democracia de 1991 y resolverle los problemas a los ciudadanos”, dijo Galán.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Mañana de 31 de octubre bastante trágica en Bogotá: van tres moteros muertos en accidentes de tránsito

2. Polémica de la película Noviembre: familia Gaona Bejarano ganó tutela y se modificará controvertida frase

3. Xabi Alonso comunicó al mundo lo que pasará con Vinícius en Real Madrid: así quedó todo

4. Maduro encarga en vivo una inesperada misión “especial” a Alex Saab en plenas tensiones militares con EE. UU.: “Meta su cerebro”

5. Video | Jessi Uribe fue captado besando a otra mujer estando lejos de Paola Jara; pidió que “ojalá” no lo regañara

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Juan Manuel GalánNuevo Liberalismo

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.