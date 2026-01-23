La precandidata presidencial y representante a la Cámara, Juana Carolina Londoño, le envió una carta al presidente de Ecuador, Daniel Noboa, para intentar entablar una conversación entre el Congreso y la Presidencia de ese país sobre las implicaciones del arancel del 30 por ciento que comenzó a aplicar para los intercambios comerciales.

En la misiva, Londoño le recordó que los dos países tienen una relación de varias décadas en la que la imposición de nuevos gravámenes, sumada a la respuesta que dio Colombia a ese gobierno, impone una “tensión innecesaria” en la relación bilateral.

Esa carta también tiene un mensaje político: la congresista le dijo a Noboa que la relación bilateral va más allá del vínculo con el actual Gobierno de Gustavo Petro, administración que tiene los dos meses contados en la Casa de Nariño.

Gobierno declaró insubsistentes a un centenar de auxiliares: alertan sobre “grave” antesala electoral

“Señor presidente, es importante subrayar que Colombia es mucho más que su gobierno de turno. Estamos a menos de 200 días de la finalización del actual mandato, y decisiones de carácter estructural como esta no deberían terminar afectando a las personas de bien, a los trabajadores, empresarios y ciudadanos que creen en la cooperación regional y en el comercio justo entre naciones hermanas”, expresó Londoño.

La precandidata presidencial le propuso al mandatario ecuatoriano revisar la medida, privilegiar el diálogo diplomático y la concertación bilateral. “No me cabe duda de que, a través del entendimiento y la voluntad política, se pueden encontrar soluciones que protejan los intereses de ambos países sin generar perjuicios innecesarios a los colombianos que no compartimos los postulados del actual gobierno de Gustavo Petro”, concluyó en esa carta.