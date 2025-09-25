Confidenciales
La Asociación Nacional de Alumbrado Público le da espaldarazo a la modernización del alumbrado público en Pereira
El gremio promueve en todas las ciudades del país la eficiencia energética y la sostenibilidad.
En un comunicado la Asociación Nacional de Alumbrado Público y Ciudades Inteligentes (ANAP) destacó el modelo de modernización del alumbrado público en Pereira como referente para Colombia
En el texto se afirma que la ciudad está poniendo fin a un rezago histórico ya que no existía un proyecto integral de modernización del alumbrado público.
Según el gremio, el uso de luminarias de sodio a alta presión implica altos consumos de energía, emisiones contaminantes y deficiencias en la calidad lumínica.
“El proceso iniciado en Pereira representa un cambio de paradigma: se está llevando a cabo la sustitución de luminarias tradicionales por luminarias LED, lo que conlleva beneficios ambientales, económicos y sociales”, dice el comunicado.
Resaltan que en mes y medio se haya logrado avanzar en la instalación de más de 20.000 luminarias LED, lo que equivale a un 70% de modernización del sistema de alumbrado público de Pereira.
“ANAP hace un llamado pedagógico a la ciudadanía para comprender que, en procesos de modernización de esta magnitud, pueden surgir efectos secundarios iniciales; como ajustes en los niveles de iluminación o breves interrupciones, mientras se adelantan los trabajos de adecuación de redes y se afina la infraestructura”, reiteran.
Así mismo se hizo un llamado a las demás ciudades del país a replicar el modelo de la capital de Risaralda al afirmar que “la transformación del alumbrado público es una inversión en seguridad, sostenibilidad, competitividad y calidad de vida para la ciudadanía”.