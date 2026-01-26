La cadena de Nicolás Alcocer que le fue robada en Madrid: ¿cuánto cuesta y para qué alcanzaría?

El precio del oro, que se ha mantenido durante algún tiempo en niveles récord y, de hecho, justo en la última jornada superó de nuevo su propia marca al ubicarse en 5.100 dólares la onza, es el metal con el que estaba elaborada la cadena de Nicolás Alcocer, hijo del presidente Gustavo Petro, la cual le fue robada y posteriormente recuperada en Madrid, España.

La joya ha sido avaluada en 6.000 dólares, según han informado las autoridades españolas a los medios de comunicación.

En pesos colombianos, con el euro cotizándose en 4.335,93 pesos para esta jornada, su valor implicaría, a precios de hoy, un poco más de 26 millones de pesos.

Aún con el incremento del salario mínimo en Colombia, que llegó a 2 millones de pesos, el esfuerzo que debería hacer un trabajador que devenga ese sueldo para adquirir una prenda como esa sería mayúsculo. Necesitaría trabajar todo un año y más, sin tocar un solo peso de su ingreso para otro gasto.

El trabajador que devenga un salario mínimo debe destinar obligatoriamente al menos un 9 % de su salario neto a la seguridad social, es decir, le quedarían 1.820.000 pesos, suponiendo que no tenga otros descuentos. En consecuencia, 6.000 dólares, lo que vale la cadena de Nicolás Alcocer, equivaldrían al ingreso de 14 meses.

En una ciudad como Madrid, el valor de la cadena alcanzaría para pagar casi siete meses de un arriendo mínimo promedio, de 900 euros al mes.

Cuentas de servilleta de lo que recuperaron las autoridades para el hijo del presidente colombiano.