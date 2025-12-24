La camioneta que compró el presidente de Colpensiones, Jaime Dussan, mientras el gobierno Petro habla de emergencia económica

El gobierno de Gustavo Petro decretó la emergencia económica en el país. La razón, explicada por el presidente de manera extensa en una alocución presidencial, es la falta de recursos del Estado para su operación.

Sin embargo, esa austeridad parece no verse en Colpensiones. Según el representante del Centro Democrático, Andrés Forero, su presidente, Jaime Dussan, acaba de comprar un lujoso vehículo para transportarse.

“Jaime Dussan acaba de comprar una nueva camioneta por $ 404,7 millones para la presidencia de Colpensiones. ¿Para financiar este tipo de gastos innecesarios es que Gustavo Petro decretó inconstitucionalmente una emergencia económica con la que busca asfixiar al país con más impuestos?”, se preguntó el congresista.

Forero reveló los documentos que demuestran cómo la entidad adquirió el vehículo. Se trata de una Toyota Land Cruiser Prado 4x4 modelo 2025.