La carta del partido Liberal para quedarse con la curul de los colombianos en el exterior

Milton Andrés Valderrama Serna oficializó su candidatura a la Cámara de Representantes por los Colombianos en el Exterior, en lista cerrada del Partido Liberal Colombiano, con miras a las elecciones legislativas de 2026.

Se trata de un inmigrante colombiano con 24 años de residencia fuera del país, trayectoria que, según su campaña, le ha permitido conocer de primera mano las necesidades, vacíos institucionales y retos cotidianos que enfrenta la diáspora.

Con más de 15 años de trabajo comunitario, Valderrama ha sido asesor de un consulado colombiano, experiencia desde la cual tuvo contacto directo con la atención a los connacionales, sus limitaciones operativas y la distancia entre la normativa y la realidad de los migrantes. Ese recorrido es uno de los ejes que sustenta su propuesta política.

En su agenda legislativa prioriza el acceso efectivo a salud y educación para los colombianos en el exterior, el impulso al emprendimiento migrante, el fortalecimiento de consulados de puertas abiertas y la repatriación digna de cuerpos, asuntos que hoy concentran el debate sobre la representación de la diáspora en el Congreso.