“Yo hago parte del Centro Democrático y nunca he sido testaferro de nadie, respete. Una cosa es que acá defendamos la vivienda digna y la construcción organizada”, respondió de manera enfática.

Diago calificó las afirmaciones de Cuesta como una injuria y calumnia, recordándole que estos actos constituyen delitos en el marco legal. Además, reclamó un debate de mayor nivel y altura en el Concejo de Bogotá, centrado en los temas de ciudad y no en ataques personales.

“Bogotá quiere debates de nivel, de altura, para que se definan los temas de ciudad, no venir aquí a echar agua sucia, a quien no le corresponde”, manifestó la concejal, quien concluyó su intervención con una crítica directa: “No le siga el mal ejemplo a su patrón Petro”.