El actual gobierno, liderado por el Pacto Histórico, se vio involucrado este fin de semana en una nueva polémica debido al elevado costo que pagó recientemente el Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) por algunos artículos para las residencias oficiales del presidente Gustavo Petro y la vicepresidenta Francia Márquez.

Igualmente, una de las compras que más ha causado indignación entre la ciudadanía es la de dos televisores de alta gama por más de 25 millones de pesos cada uno y los plumones de ganso, que contradice el discurso animalista que ha mantenido el gobierno, ya que el sufrimiento al que someten a estas aves es impresionante.

Ángela Benedetti, hermana de Armando Benedetti, actual embajador de Colombia en Venezuela, no dejó pasar por alto este hecho y defendió al nuevo jefe de Estado. Asimismo, indicó que le tiene mucha consideración y pide que sus allegados entren su misma tónica de austeridad.

”No creo que Petro tenga tiempo para ver TV. Me da mucha consideración con el presidente. No me cabe la menor duda de su honestidad y sus mejores intenciones de cambio. Pero siento que su gobierno y entorno no le copian”, precisó la abogada en Twitter.

El senador del Pacto Histórico, Gustavo Bolívar, también salió este lunes en defensa del presidente Gustavo Petro y no ocultó su molestia con algunos de los funcionarios del gobierno debido a que considera que no lo están “cuidando” con este tipo de temas.

“No creo que él tenga tiempo de hacer compras. Sus reuniones van hasta media noche. Apenas tiene tiempo de dormir, y lo comprado no se ajusta a su nivel de exigencia. Creo que algún funcionario se quiso lucir. No están cuidando al presidente”, puntualizó.