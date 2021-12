Confidenciales La exguerrillera holandesa Tanja Nijmeijer se gradúa de un posgrado y le lanza ‘indirecta’ a Jennifer Arias

En las últimas horas la exguerrillera holandesa Tanja Anne Marie Nijmeijer, quien estuvo en las filas de las FARC, publicó a través de su cuenta en Twitter una foto en la que apareció sonriente luciendo su diploma como magíster en Interculturalidad, Desarrollo y Paz Territorial, título que le concedió la Pontificia Universidad Javeriana.

Sin embargo, llamó la atención que en la imagen la exguerrillera mencionó con un “hola” la cuenta de la presidenta de la Cámara de Representantes, Jennifer Arias, quien sigue en el ojo del huracán luego de que la Universidad Externado le pidiera en días pasados al Consejo de Estado que anule el título de posgrado otorgado a la congresista tras detectar plagio en su tesis de maestría en Gobierno y Políticas Públicas, según indicó el claustro en su momento.

Como era de esperarse, las reacciones de los seguidores de Nijmeijer en la publicación no se hicieron esperar. Mientras algunos le recordaron su pasado en las FARC, otros la felicitaron por su logro académico.

“Exponga también su prontuario, con las FARC usted no hacia cartillas para los niños (...) Solo hay como un millón de diferencias entre usted y @JenniferAriasF; para empezar, ella no vivió en la clandestinidad delinquiendo con una guerrilla criminal que hoy debe todo a sus víctimas. No sea igualada (...) La diferencia es que una delinquió en la selva y la otra delinque en el Congreso. De pronto la guerrillera no mandó a hacer la tesis (...) Felicitaciones, siempre la educación será la solución. Aunque luchar contra la élite estudiando en universidad de la élite no sea muy coherente (...) Respetada Tanja, felicitaciones por tu esfuerzo, tu enorme capacidad de análisis y la profunda convicción de que la paz con justicia social es la vía. Pero, no te pierdas en compararte con nadie, mucho menos quienes no valen la pena comparar”, fueron algunos de los comentarios de los cibernautas.

Por el momento no ha habido un pronunciamiento al respecto de parte de la representante a la Cámara Jennifer Arias.