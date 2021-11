Confidenciales La furia de Margarita Rosa de Francisco con la alcaldesa Claudia López

La reconocida actriz colombiana Margarita Rosa de Francisco, quien ha sido centro de polémicas y peleas políticas, de nuevo la emprendió contra la alcaldesa de Bogotá, Claudia López. Esta vez, le reclamó sobre la forma como se ha desempeñado a lo largo de su administración, por lo que la actriz le reprochó por estar contradiciéndose respecto a las propuestas que planteó en su campaña para llegar al poder.

“Claudia Lopez, ¿por qué? ¿Por qué hacer todo lo contrario de lo prometido en campaña? No me repongo. Miren este programa en Palabras mayores. Lo que se viene para Bogotá”, escribió la actriz en su cuenta de Twitter citando un trino de la concejal de Bogotá, Susana Muhamad, quien hace referencia al rescate económico que el Concejo aprobó este año para sostener el sistema de transporte TransMilenio, el cual se había reportado en riesgo y, según se decía, podría dejar de funcionar si el Distrito no intervenía.

, @ClaudiaLopez ¿por qué? ¿Por qué hacer todo lo contrario de lo prometido en campaña? No me repongo. Miren este programa en #PalabrasMayores . Lo que se viene para Bogotá. @bohorquez_pablo https://t.co/pnHm9iB0mv — Margarita Rosa (@Margaritarosadf) November 17, 2021

Ante esta situación, Muhamad recalcó que se había rescatado a esta empresa privada, pero que se seguía perdiendo dinero debido al sistema de concesión. Afirmación con la que estaría indignada Margarita Rosa de Francisco, quien en sus palabras afirmó que todavía no se reponía ante las actuaciones de la alcaldesa, ya que esta tuvo un papel fundamental en la aprobación del rescate al sistema de transporte.

Las afirmaciones de la concejal se dan en medio de una entrevista para el programa Palabras mayores, en el cual explicó cómo funciona el modelo de concesiones y cómo este estaría ocultando las cifras de los costos de operación al Distrito, caso que también se aplicaría en próximas ocasiones al Metro.