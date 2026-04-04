La IA convierte en dibujo animado a Candy, la perrita mordida por una serpiente durante una operación militar

Una conmovedora imagen ha rotado en las redes social y es la de una militar cargando en sus brazos a una perrita, llamada Candy. La uniformada la baja de un helicóptero y la lleva con angustia para un centro veterinario.

Rescate de Candy, la perrita mordida por una serpiente. Foto: Ejército

En la imagen se ve como una de sus patas recubiertas con una venda y un pañuelo de color verde. Sobre el episodio el Ejército confirmó que se trataba de uno de sus caninos que había sido mordido por una serpiente.

“En las últimas horas, en la vereda Los Naranjos, municipio de Rioblanco, nuestra can Candy, cuando se encontraba con soldados de la Sexta Brigada en el área, realizando patrullaje rural, fue mordida por una serpiente”, explicó el Ejército.

La Inteligencia Artificial convirtió rescate de Candy en un dibujo animado. Foto: Ejército. Inteligencia Artificial.

Para evitar que la salud del canino corriera peligro se activaron los mecanismos de socorro de la institución militar y la sacaron del área.

“Así que rápidamente nuestros soldados y con el apoyo de Aviación del Ejército Nacional, la evacúan desde el sur del Tolima hasta la ciudad de Ibagué, a las instalaciones del Cantón Militar Jaime Rooke, y de allí fue inmediatamente llevada a un centro especializado para atenderla de manera oportuna”, señaló el Ejército.

La imagen comenzó a circular en las redes sociales con múltiples comentarios pidiendo la pronta recuperación de Candy. La creatividad no se hizo esperar tampoco en las redes en donde con inteligencia artificial hizo una imagen de Candy y su protectora en forma de animé.