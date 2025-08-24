La llamativa foto que Petro publicó junto al “comando de quinceañeros” con los que juró hacer la revolución: “Libertad o muerte”

El presidente Gustavo Petro sorprendió este domingo, 24 de agosto, con la imagen que publicó en su cuenta de X, la red social que más ha usado durante su mandato en la Casa de Nariño.

En la fotografía se puede ver al jefe de Estado acompañado de tres hombres que, según él, son los que integraron el JG3, grupo que fundaron cuando el jefe de Estado estaba en el colegio, en Zipaquirá.

De acuerdo con lo que expuso en la publicación, se reencontraron 49 años después en la Peña de Juaica, sitio sagrado para los muiscas y en el que Petro juró, junto con las otras tres personas, llevar a cabo una “revolución” en el país.

“El JG3, comando de quinceañeros que queríamos hacer una revolución con los obreros y campesinos del lugar, y que aquí, en la Peña de Juaica, donde se suicidaron los muiscas para no ser siervos del señor de los caballos, juramos hacer la revolución de la gran Colombia”, escribió.

Cuando hicieron ese juramento, según el presidente, recién tenían las “novias dejadas, los libros sin abrir, las ideas que brotaban a borbotones como el vino”.

Como es de su costumbre, Petro cerró la publicación recordando a Simón Bolívar y con unas palabras que han llamado mucho la atención.

“Volvimos 49 años después, y aún estamos todos vivos y sobrevivientes y resistiendo, compañeros. Libertad o muerte. Oficiales de Bolívar, paso de vencedores”, finalizó.