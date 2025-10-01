La particular advertencia de la Fiscalía a sus funcionarios: “Les está prohibido”

Luego de las revelaciones de SEMANA, sobre actos administrativos en la Fiscalía, resoluciones y directivas que causaron una fuerte polémica respecto de la necesidad y urgencia de esas decisiones, el ente acusador le hizo una advertencia a sus propios funcionarios.

A través de los canales institucionales, internos en la Fiscalía, se explicó cómo una ley le prohíbe a los funcionarios compartir la información relacionada con los actos administrativos de la entidad, justamente los que se revelaron en SEMANA y donde se advertía, por ejemplo, el proceso de reorganización de la entidad.

El ente acusador acudió a una ley para poner sobre aviso a los funcionarios de la entidad. | Foto: CARLOS JULIO MARTÍNEZ-SEMANA

“A todo servidor le está prohibido proporcionar noticias o informes sobre asuntos de la administración, cuando no esté facultado para hacerlo”, señala la infografía que llegó a los correos institucionales de los funcionarios en la Fiscalía.

En esos actos administrativos se advirtió que la Fiscalía entraba en un proceso de reorganización que incluye el traslado de funcionarios, cambio de fiscales, que técnicamente podrían afectar las investigaciones, incluso las de mayor relevancia para el ente acusador.

El ente acusador acudió a una ley para poner sobre aviso a los funcionarios de la entidad. | Foto: Fiscalía General de la Nación

El volante con la información que se compartió en las comunicaciones internas, tiene el título de “Riesgo de Corrupción” y hace referencia al código de ética de la Fiscalía General de la Nación e incluye un intertítulo que advierte: “Si mi trabajo me relaciona con los medios de comunicación”.