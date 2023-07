Confidenciales “La Procuraduría no me inhabilitó, son mentiras suyas, es su mente la que dice eso”: Rodolfo Hernández a una periodista

Confidenciales “La Procuraduría no me inhabilitó, son mentiras suyas, es su mente la que dice eso”: Rodolfo Hernández a una periodista

El excandidato presidencial Rodolfo Hernández no deja de generar controversia. Este jueves, 13 de julio, el hoy candidato a la Gobernación de Santander se encontró con la periodista Laura Basto y le dijo que él no estaba inhabilitado por la Procuraduría.

Según las imágenes que Basto divulgó a través de sus redes sociales, el ingeniero está en un sitio donde se refiere a un grupo de hombres sobre sus procesos con la justicia. “De los cuales, el 40 % (de los procesos) son penales, no me robé ni 10 centavos. Inventan hasta mierda”, dijo él, mientras sus interlocutores reían.

La periodista aprovechó el momento, lo saludó, le dijo que es el primer candidato en inscribirse a la Gobernación y él, mientras caminaba, intentó evadirla.

“Se ha dicho mucho del partido la Liga de Gobernantes, su partido, ¿tiene ya personería jurídica para aspirar?”, preguntó ella. “Pregunte en la Registraduría a ver cómo vamos”, respondió él.

#Exclusivo | El ing. Rodolfo Hernández me dijo que su inhabilidad son mentiras mías y que es mi mente la que dice eso. 🤔 pic.twitter.com/merWfqxZ9G — Laura Basto (@laurabasto1225) July 13, 2023

Acto seguido, ingresó a un ascensor y Basto no se quedó atrás.

“¿Apoyará a algún candidato a la Alcaldía de Bucaramanga?”, interrogó la comunicadora, y él le respondió que aún no sabía y le contó que estaba analizando el tema.

Hernández, quien evadió la prensa, no quiso responder por la decisión de la Corte Interamericana de Justicia de La Haya que falló en favor de Colombia frente a su disputa por el mar territorial con Nicaragua, pero sí lo hizo frente a su más reciente fallo de sanción y destitución por 14 años de la Procuraduría General por el escándalo de Vitalogic.

“Eso no me inhabilitó, son mentiras suyas, es su mente la que dice eso. Eso no dice la Procuraduría”, respondió el constructor, mientras señaló a la periodista y evacuó el ascensor.

Aunque Rodolfo Hernández quiera negarlo, la Procuraduría sí lo destituyó y lo inhabilitó para ejercer cargos públicos durante 14 años. Sin embargo, la decisión fue en primera instancia y no queda en firme hasta que no se produzca la segunda.

Sin embargo, como están las cosas, Hernández, si la procuradora Margarita Cabello le confirma la decisión en su contra, acudirá a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, como hizo Gustavo Petro cuando lo destituyó Alejandro Ordóñez, y reclamará sus derechos políticos.

Cabe recordar que el Consejo de Estado, en un fallo reciente contra el exsenador Eduardo Merlano, confirmó que una entidad administrativa no puede sacar del cargo a una persona elegida por voto popular.