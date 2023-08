“La que tiene que estudiar es usted”: fuerte enfrentamiento entre María Fernanda Cabal y senadora del Pacto Histórico

No obstante, la senadora Hernández arremetió contra los ponentes del proyecto y dijo: “ Luego dicen que los dictadores éramos nosotros: Paloma Valencia y María Fernanda Cabal quieren restringir derechos políticos a los educadores. La protesta es un derecho constitucional. ¡Estudien vagas!”

Las fuertes palabras de Esmeralda Hernández motivaron una contundente respuesta por parte de la senadora María Fernanda Cabal, quien no se defendió y lanzó su revés contra la congresista del Pacto Histórico.

“La que tiene que estudiar es usted que no leyó el proyecto, que no prohíbe la manifestación, la cual debe ser en horarios que no interrumpan las clases de los niños de este país”, expuso Cabal, precisando cuál es la intención del proyecto y en qué casos aplicaría.