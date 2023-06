Confidenciales “La risa con la que se burla de los colombianos”: Peñalosa, de frente contra el presidente Petro por audios de Benedetti

Los escandalosos audios que reveló en exclusiva SEMANA, en donde habla el exembajador de Colombia en Venezuela, Armando Benedetti, sobre la financiación de la campaña Petro Presidente, generaron un verdadero terremoto político en el país.

A raíz de estos audios, el presidente Gustavo Petro reaccionó, como es costumbre, en su cuenta de Twitter. “¿Intranquilos? !Qué va!”, escribió Petro, acompañando su publicación con una selfie junto a su hija Sofía.

Sin embargo, la reacción del jefe de Estado también ha motivado todo tipo de comentarios en la arena política nacional, especialmente de parte de sus detractores.

Por ejemplo, el exalcalde de Bogotá, uno de los férreos opositores al gobierno Petro, se manifestó a través de su cuenta de Twitter y, citando la publicación del mandatario, lanzó una contundente crítica.

“La risa con la que se burla de los colombianos, con la que les expresa que no le importa lo que piensen, no le importan sus valores, no le importa la verdadera democracia, sin compra de votos con platas sucias”, expresó Peñalosa.

A ese mismo trino también reaccionó Anonymous. De hecho, la legión de hackers también lanzó una dura advertencia al presidente Petro.

“No sé... No estaría tan tranquilo, querido presidente”, expresó.

Los múltiples escándalos, que salpican al gobierno del presidente Gustavo Petro, motivaron que Anonymous le declarara la guerra al mandatario. Desde la cuenta en Twitter @YourAnonNewsESP fue publicado el siguiente mensaje: “Colombia es un país maltratado por la violencia, la corrupción y la indiferencia de su gobierno, un gobierno aún peor o igual al anterior”.